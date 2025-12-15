この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【8割落ちる】録画面接で差がつくのはココ！27卒の実例PR動画を公開＆徹底解説」を公開。近年、就職活動の初期選考で導入が進む録画面接について、多くの学生が通過できずにいる現状を指摘し、その攻略法を解説した。

動画では、録画面接が「実は超激戦区」であり、企業によっては「最大で8割落としている」とその通過率の低さを明かした。企業側にとっては時間や場所を選ばずに多数の応募者を効率的に評価できるメリットがある一方で、学生側にとってはライバルが増え、よりシビアな選考になっていると氏は指摘する。

動画では、実際に就活生3名の自己PR動画を公開し、合否を分けるポイントを具体的に解説。不合格となった学生の例では、話の結論が不明瞭で「何をPRしたいのかが分からない」点や、音声が聞き取りづらいといった技術的な問題が挙げられた。「中身がどう以前に落ちます」と、音質の重要性を強調した。

一方、合格と評価された学生の動画は、まず「私の強みは〇〇です」と結論を提示し、それを裏付ける具体的なエピソードを話し、最後にもう一度「この強みを活かして貢献したい」と締めくくる「サンドイッチ構造」になっていた点が称賛された。この構成により、話の要点が非常に伝わりやすくなるという。他にも、画角は横向きで、顔のアップになりすぎない距離感を保つことも重要なポイントだと説明した。

録画面接は対面と違い、カンペが使えるという最大の利点がある。まずは完璧なカンペを作り、それを基に練習を重ねることが通過率を上げる鍵となりそうだ。試してみてはいかがだろうか。

