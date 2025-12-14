黒のようで黒より使える「合わせる色も選ばない色」の選び方





むしろ黒よりも使えるブラウン

黒のように合わせやすいけれど、黒よりも重く見えない。キレイな色とも好相性でベーシックカラーでありながら、今季のトレンドでもあるブラウン。服選びから配色、コーディネートが可愛くなる簡単テクニックまで。ブラウンを味方につけるためのトピックス。







ブラウンは「ビターな色味」を選択

ベージュ系やオレンジ系など「色幅」があるブラウン。その中でも最も使えるのは品よくおさまる「こっくりとした色味」。旬はブルゾンをはじめとしたスポーティなムード。ブルゾンの素材はコーデュロイ。スタンドカラーや金ボタンなど、クラシックな要素が入るとより端正な面持ちに。 コーデュロイ茶ジャケット／MACKINTOSH







ブラウンに「似合う素材」を活用

ファーやボアなど「ふわふわ素材」こそブラウンの出番。毛足の長いボアベストでデニムサロペットを品よく底上げ。インナーもブラウンを選び、ボアの主張をなじませて。 ボアベスト／チノ（モールド） ブルーハイルーズデニムパンツ／インク（サロン アダム エ ロペ）







ブラウンをより知的に・オシャレ見えする眼鏡

服次第では野暮ったくも見えがちなブラウン、そんなときは「眼鏡」の力で垢抜けを。ブラウンやベージュの服と同系色のフレームでバランス良く。通常のウェリントン型よりも若干横長なフォルム。 眼鏡 AHLEM「RUE BOSQUET」 ／AHLEM







ブラウンに好相性な「ゴールドアクセ」で華やぎを

ブラウンといえばのゴールド。シンプルなブラウンのトップスに組み合わせることで、一気にラグジュアリーな印象に変わるアクセサリー。立体的で重厚感のあるフープの中央をくぼませ、深い赤をのぞかせたモダンなピアス。サイドにも同様の仕掛けがほどこされ、横顔まで絵になる。 赤ピアス／SOKO（ZUTTOHOLIC）







