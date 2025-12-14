ファミリーレストランで知られる、しゃぶしゃぶ専門店「しゃぶ葉」で提供された蕎麦の“潔い姿”の写真がXに投稿され、注目を集めています。投稿したのは、Xユーザーの torikoshiさん（@mamalaider）。「武士かと思った」という言葉とともに投稿された、ほとんど解凍されておらず袋から出されたままの形を留めた蕎麦の姿に、コメント欄は「ご麺あそばせ」「手打ちに致す」「出汁はカツオ武士かな」など大喜利状態に。280件以上ものコメントが集まり、14万件いいねを獲得するなど、話題となりました。



【写真】「武士が出てきたのかと思った」蕎麦の姿

この日、torikoshiさんは昼食のために「しゃぶ葉」を訪れていたといいます。しゃぶしゃぶだけでなく、豊富なサイドメニューやデザートも楽しめる点がお気に入りなのだとか。



「しゃぶ葉はたまに行きます。米も肉もカレーもスイーツも野菜も、たっぷり食べることができるので好きです」



鴨しゃぶコースを注文していたtorikoshiさんは、しゃぶしゃぶの最後の締めとして蕎麦をオーダーしたそう。蕎麦を注文したのは初めてで、てっきり解凍されてほぐれた状態で提供されると予想していたため、運ばれてきた蕎麦が思いがけない姿をしており驚いたといいます。直前まで袋に入っていたことを想起させるような四角く凍ったままの蕎麦の麵を前に、「堂々とした姿だ」と感じ、思わず「武士かと思った」とツッコんだのだとか。



思わず目を奪われるインパクトでの登場だったものの、蕎麦自体は期待どおりの味だったそうで、「蕎麦自体は普通に美味しくいただきました」と話します。



今回の投稿には多くの反響が寄せられ、リポストや引用投稿も続きました。印象に残ったコメントについては、こう答えています。



「一つひとつじっくりとは目を通していませんが、引用で様々なご意見をいただき恐縮です」