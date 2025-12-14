寄付金額を引き上げた純金カレンダー（平塚市提供）

金の価格上昇で、神奈川県平塚市のふるさと納税返礼品の「純金カレンダー」も影響を受けている。市が返礼品に追加した１０月１日は１３万７千円の寄付に対するものだったが、わずか２カ月後の今月１日からは１６万２千円に。寄付金額に対して返礼品の調達費用を３割以下に抑えなければならないルールのため引き上げが必要になったものだが、もはや高収入でなければ「全額控除」とはいかない状態になっている。

純金カレンダーは、純金１グラムの生地（横８センチ、縦５センチ）を使用し、表面にはカレンダーを印刷して市の「あったかひらつか」のロゴを添え、裏面には歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」の「平塚 縄手道」をデザインしたオリジナル品。田中貴金属リテイリング（東京都中央区）の提供で、田中貴金属工業（同）が市内の工場で生地を製造している。

市産業振興課によると、返礼品となって２カ月で４７件の申し込みがあった。金額にすると６４０万円超で、本年度の市の返礼品の中でトップとなった。

一方、同社が公表している金１グラム当たりの店頭小売価格（税込み）は、２０２３年８月に１万円を超え、今年９月には２万円も突破。今月１日現在で２万３千円台となっている。

地方税法は、返礼品の調達費用を寄付金額の３割以下に抑えなければならないと規定する。市は当初、３割ぎりぎりに収まるように純金カレンダーの寄付金額を１３万７千円に設定したが、田中貴金属リテイリングが商品価格の引き上げを申し出たため寄付金額も見直しが必要になった。

寄付金額が上がるほど、給与収入が高い人でなければ自己負担分を除いて所得税と個人住民税から全額控除とはいかないため、返礼品として選ばれにくくなる可能性がある。

総務省のふるさと納税ポータルサイトなどによると、目安として、夫婦共働き（配偶者控除などの適用なし）か独身の場合、年間８３４万円程度の給与収入があれば自己負担分２千円を除いた１３万５千円を全額控除できる。同じく１６万円を全額控除するためには、９３４万円程度の給与収入が必要となる。

ただ同課にとって金価格上昇は織り込み済みで、担当者は「（純金カレンダーを）話題の一つとして出している面もある。金額がある程度上がるのは仕方ない」と受け止める。別の担当者も「こういうものがあるから平塚市の他の返礼品も見てみよう、と思ってもらうのが一番の狙い」と明かす。今後も純金カレンダーの商品価格の変動に応じて寄付金額を変更しながら、返礼品として扱っていくという。