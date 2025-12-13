º£Ç¯°ìÈÖÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡© ONE¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¡WED¤Ï12·î8¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥·¡¼¥ÈÇã¼è¥¢¥×¥ê¡ÖONE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤È¤á 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¡ÖONE¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ª¶â¤ÎÁí³Û¤ä¤â¤Ã¤È¤â¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¢Â¾¤Î¡ÖONE¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤Êª¾ðÊó¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ä¡¢¡ÖONE¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤È¤á 2025¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖONE¥ì¥·¡¼¥È¥¿¥Ö¡×¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ12·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¤¯¤ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤Ç111Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@okaimono_ONE¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ONE¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤È¤á2025¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖONE¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤â½Ö»þ¤Ë1±ß¤«¤é10±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡£
¡ü¥ï¥ó¤¯¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¡ÖONE¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ª¶â¤ÎÁí³Û¤ä¤â¤Ã¤È¤â¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¢Â¾¤Î¡ÖONE¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤Êª¾ðÊó¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤È¤á 2025¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖONE¥ì¥·¡¼¥È¥¿¥Ö¡×¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ12·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¤¯¤ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤Ç111Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@okaimono_ONE¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ONE¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤È¤á2025¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖONE¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤â½Ö»þ¤Ë1±ß¤«¤é10±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡£