ゆうちゃみ「もうこれしか使ってない」デパコスにも負けてない！愛用のドラストアイシャドウ

ゆうちゃみさんが、妹のゆいちゃみさんと出演するYouTubeチャンネルに『【マイベストコスメ】普段から使ってるガチメイク紹介』の動画を投稿。様々なコスメを教えてくれる場面がありました！

■アイシャドウ

動画内に登場したのはこちら！

KATE/メロウブラウンアイズ BR-7ソフトピンクブラウン 税込1,320円（公式サイトより）

肌に馴染む発色で、カラーを重ねてもくすまず、目元の印象をアップしてくれるという4色アイシャドウ！

ゆうちゃみさんはこちらを紹介しながら「これめっちゃいい」とコメント。

その理由について「まず発色がいいのと、絶妙なピンクラインでラメ感入ってるのがすごい良くて」「ほんまに使いやすい色、初心者の方にもおすすめ」と色のバランスや発色を評価し、視聴者にもおすすめ！

続けて「もうこれしか使ってない、デパコスとかもいっぱいあるけど、これが一番使いやすい」と高い価格帯のアイシャドウと比較しても出番が多い様子を熱弁していました！

■動画もチェック

動画内では、ゆうちゃみさん姉妹の愛用コスメを公開！ぜひチェックしてみてくださいね。