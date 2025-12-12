この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ氏「失敗した時は叱らず共感が鉄則」親の愛情が子供を強くする！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【落ち込む子供】失敗を乗り越える力を育てる親の言葉がけ」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、子供の成績低下や検定不合格など「うまくいかなかった時」に親がかけるべき言葉や態度について詳しく語った。



道山氏は、「子供が何かに失敗した時に、落ち込みやすいのは当然」としつつ、「親がすぐに気持ちを切り替えさせてあげるサポートをすれば、挑戦の機会も増え、子供も前向きにまた頑張れるようになります」と強調。特に普段から「子供の愛情バロメータを上げることが大切」とし、「親の愛情が的確に伝わっていると、自尊心も向上し、多少のことで心が折れにくくなります」と述べた。



愛情バロメータを高める方法については「子供が求めていることをできるだけやってあげることが大切」とアドバイス。例えば「子供が話を聞いてほしいなら時間をとる」「一緒に遊びたいなら遊ぶ」など、子供のリクエストに応えることで、愛情をしっかり感じられるという。



また、失敗の際に親が叱ることについては「叱ってしまうと挑戦自体をやめてしまう。叱られると心が折れるので、失敗に対しては叱らず、むしろ挑戦したことを褒めてほしい」と強調。危険を伴う失敗や絶対に許してはいけない行為以外は、「叱らずに見守る姿勢を」と訴えた。



さらに「失敗で落ち込む子供への声かけは『励ましではなく共感が基本』」と繰り返し、いきなり『大丈夫、次はうまくいく』と励ますよりまずは『頑張ったのにね』と寄り添う言葉が重要だと説明。「落ち込んでいる時にアドバイスを押し付けるのも逆効果なので注意が必要」と加えた。



気質的に落ち込みやすい子供もいる点については「親の力だけではどうにもできない部分もあり、そこは受け止めることが大切」とし、「昔より落ち込む時間が減った、という変化にも目を向けてほしい。人は挫折を経験しながら成長していくので、成果を焦らず愛情を持って見守ること」と優しく締めくくった。