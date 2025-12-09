レノボからポータブルゲーミングPC 最新2モデル アンダー10万円の「Legion Go S」なら気軽にPCゲームを楽しめそう
レノボ・ジャパンは12月12日、ポータブルゲーミングPC「Lenovo Legion Go Gen 2」と「Lenovo Legion Go S」を、一部店舗で新たに発売する。
新製品2モデルは、それぞれ価格帯が異なり、方向性も若干だが違いがある。Legion Go Gen 2は先代 Gen1からの正統進化といった形で、取り外し可能なコントローラー部分はそのままに、本体形状の刷新やバッテリー容量の増量、操作性の向上といった要素を盛り込む。
一方で、注目なのはLegion Go S。こちらは、コントローラーの取り外しなどが不可能で性能も異なるが、Gen 2と比較すると軽量かつ低価格。参考価格は10万円を切ってきた。PCゲームをやってみたいと思うゲーマーでも手に取りやすく、手軽に始めてみたい人にはおすすめのエントリーモデルと言えそうだ。
コントローラー着脱可能で据え置きでも使える フィードバックを受けてさらに使いやすくなったLegion Go Gen 2
「Lenovo Legion Go Gen 2」は、着脱式のTrueStrikeコントローラーを採用しているのが最大の特徴。取り外すことで、マウスのように使える。キーボード＆マウスで操作するのが主流のシューティングゲームを快適に遊べるなど、幅広い使い方ができる。別売りだが専用ドックに接続すれば、外部ディスプレーとも組み合わせて大画面でのプレーも可能だ。
さらにコントローラー用のコネクターがあれば、コントローラー部分とディスプレー部分に完全に分けて使用できる。スタンドも内蔵するので、ディスプレーだけを立てて使用したり、ドックにつなげば据え置きゲーム機のように使えてしまうわけだ。
先代との違いは、CPUとメモリー、ディスプレー、バッテリー容量、そしてユーザーからのフィードバックをいくつか取り入れた点。
まず比較してみると形状が異なる。コントローラー部分はより握りやすくなり、ボタン配置も変更。誤操作しにくくなっている。スピーカーはさらに開口部を広めて音質も向上させた。指紋認証にもなっている電源ボタンも大型化し、起動がよりスムーズになっている。
CPUとメモリーは先代が「AMD Ryzen Z1 Extreme」で16GBだったのに対して、「AMD Ryzen Z2 Extreme」で32GBに。最新のものに刷新された。
ポイントとなるのはディスプレーだ。大きさは8.8型、リフレッシュレートは144Hzと変わりはないものの、解像度は2560×1600から1920×1200に落とされている。一方でパネルはIPSから有機EL（OLED）に変更。解像度は落ちたものの、OLEDにより表現力を高めつつ、消費電力を抑えて使用時間を延ばした。なお、バッテリーも49.2Whから74Whと50％の容量アップに成功しており、ポータブルの利点をさらに生かせるようになった。
参考価格は18万9000円。
10万円切りでゲーミングPCがすぐに楽しめる 携帯性を高めたLegion Go S
「Lenovo Legion Go S」は、Gen 2とは異なり、コントローラーは取り外せないが、軽量で持ち運びやすく、価格もそれだけ安価になっている。PCパーツの価格高騰が話題となる中、参考価格が9万9880円というのは、比較的手に取りやすい。
ディスプレーは8.0型（解像度1920×1200）でリフレッシュレートは120Hz。可変リフレッシュレートに対応し、48〜120Hzをゲームに応じて使い分ける。搭載CPUはAMD Ryzen Z2 Goで、メモリーは16GB。
操作性についても割り当て可能な追加ボタンの数は少ないものの、Gen 2と比較しても遜色ない出来と感じた。重量はGen 2よりも200gほど軽い約740g。もちろん専用ドックに取り付けることも可能だが、スピーカーを前面にレイアウトするなど、あくまでポータブルゲーミングPCとしてのゲーム体験に特化している印象だ。
両モデルともに、専用アプリ「Legion Space」に対応し、各種調整が可能。本体下部のカードリーダーは、2TBまでのmicroSDに対応し、ストレージも増やせる。そして、ジョイスティックは物理的接点がなく、耐久性に優れるホール式を採用する。そのほかの詳しいスペックについては以下の通りだ。
Lenovo Legion Go Gen 2
・OS：Windows 11 Home
・プロセッサ：AMD Ryzen Z2 Extreme
・メモリー：32GB（LPDDR5X、最大8533MHz）
・ストレージ：最大1TB SSD（PCIe Gen4）
・ディスプレー：8.8型 OLED（1920×1200、144Hz）10点タッチ
・インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック
・バッテリー：74Wh（Rapid Charge Pro対応）
・本体寸法：約295.6×136.7×42.25mm（本体＋コントローラー）
・本体質量：約920g
・付属物：専用ケース、PC Game Pass（3ヵ月）
Lenovo Legion Go S
・OS：Windows 11 Home
・プロセッサ：AMD Ryzen Z2 Go
・メモリー：16GB（LPDDR5X 7500MHz）
・ストレージ：512GB SSD（PCIe Gen4）
・ディスプレー：8.0型 WUXGA（1920×1200）、120Hz
・インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック
・バッテリー：55.5Wh（Super Rapid Charge対応）
・本体寸法：約299×127.55×43.4mm
・本体質量：約740g
・付属物：PC Game Pass（3ヵ月）
●正統進化の「Legion GO Gen 2」と 手に取りやすい「Legion GO S」
