&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¥êー¥Àー¡¦EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤¬¡ÈÀã¤À¤ë¤Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①②③Àã¤À¤ë¤Þ»Ñ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤&TEAM EJ
¢£Àã¤À¤ë¤Þ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿&TEAM EJ
¸½ºß¡¢IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎLEESEO¡Ê¥¤¥½¡Ë¡¢TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤ÎSHINYU¡Ê¥·¥ó¥æ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëEJ¤Ï¡¢12·î7Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢EJ¤ÏÇò¤ÈÀÖ¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¤¤¿µåÂÎ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿Çò¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Æ¬¤Ë¾®¤µ¤Ê»°³ÑË¹¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢µåÂÎ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤¿Â¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤«¤«¤È¤òÉÕ¤±¤ÆÊÒÂ¤ò½Ð¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò¤·¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢EJ¤Î¾®¤µ¤Ê´é¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Àã¤À¤ë¤Þ»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤¿¤ê¡¢´Ý¤¤¤ªÊ¢¤òÉï¤Ç¤¿¤ê¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç´é¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥í¥³¥í¤ÈÉ½¾ð¤È»ÅÁð¤òÊÑ¤¨¤ëÆ°²è¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢ÏÓ¤òÂç¤¤¯¿¶¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¯Æ°²è¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
184¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëEJ¤¬¸«¤»¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂ¤ÎÄ¹¤¤Àã¤À¤ë¤Þ¤ª·»¤µ¤ó¡×¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥¦¥£¥¸¥å²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¹¹¤ËEJ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Äµ¤¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤&TEAM EJ¡¢IVE¥¤¥½¡¢TWS¥·¥ó¥æ
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Àã¤À¤ë¤Þ»Ñ¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿EJ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤Ë¤¦¤µ¼ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ËÊ±¤·¤¿¥¤¥½¤È¥È¥Ê¥«¥¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¥·¥ó¥æ¤¬EJ¤ÎÆ¬¤Î¾å¤Ç¡ÈÇ¼ª¥Ôー¥¹¡É¤ò¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥ÉËþºÜ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£