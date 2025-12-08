¿·¼Ö99Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö¹ë²Ú¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ±ýÇ¯¤Î¹âµé¼Ö¥é¥¤¥¯¤Ê¡È¥¥é¥¥é³°Áõ¡É¤â¥¤¥¤¡ª ¹âµé´¶Éº¤¦¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÃíÌÜ¡ª
¡È¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤´¶¡É¤ò¥×¥é¥¹
¡¡¶áÇ¯¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¹ØÆþÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯»ý¤Æ¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤Î´ð½à¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý»ýÈñ¤¬°Â¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¹âµé´¶Éº¤¦¡É¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥È¥è¥¿¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ê·Ú¥»¥À¥ó¡Ë¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2012Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¼ÂÄ¾¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤â¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¾è¤ì¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÄãÇ³Èñ¤È¤¤¤¦»°Çï»Ò¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï99Ëü2200±ß¤«¤é144Ëü6500±ß¤È¤¤¤¦¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¸½ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬150Ëü±ßÂæ¤«¤é200Ëü±ßÂæ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Ã±¤Ë°Â²Á¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¼´¤Ç ¡È²û¤«¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º³°Áõ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Î½ãÀµ¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿µ±¤¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥Áõ¾þ¤ò¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï2Ëü7720±ß¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬7700±ß¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³°´Ñ¤Î°õ¾Ý¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿°ìÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃ±¿§¥Ü¥Ç¥£¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅÀ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤¬Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ù¡¼¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î»°ÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï4Ëü6200±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë²º¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¼¼Æâ¤È¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤òÁª¤Ù¤Ð¸½ÂåÅª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÁõ¤Ï¼ù»é´¶¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ê¤¬¤é¤â¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Î¼Á´¶¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¼ÖÍÑ¤¬8580±ß¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ê¤·¼ÖÍÑ¤¬6600±ß¤È²Á³Ê¤âÈæ³ÓÅª¼êº¢¤Ç¤¹¡£ÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¡¢¼ÖÆâ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï³°Áõ¡¦ÆâÁõ¤È¤â¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¸ÄÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ØÆþ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤À¡×¡ÖÀÎ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òÉÕ¤±¤ë¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤Ï¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¾¼ÏÂ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÆâÁõ¤Ë¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç²¿µ¤¤Ë¹ë²Ú¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡ÈÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡É¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤òÀÅ¤«¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤Î¸ÄÀ¤ä²û¤«¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõÈ÷¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£