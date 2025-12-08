¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¡ß¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×´Æ½¤¡ªÃæÆÇ·Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØÌý¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¤µ¤ó¤È¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØ»é¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë¤ò2025Ç¯12·î7Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¥³¥é¥Ü¡ß¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×´Æ½¤¡ª
¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅ¹¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍÅ¹¼ç¡¦À¾´¬¤µ¤ó¤È»îºî¤ò½Å¤Í¡¢ÇØ»é¤Î´ÅÌ£¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»É·ã¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡ÈÃæÆÇ·Ï¡É¤Î°ìÇÕ¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØ»é¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£
ºÆ»Å¹þ¤ß¤·¤ç¤¦¤æ¤ÈÄ¶ÆÃÀñ¤³¤¤¤¯¤Á¤·¤ç¤¦¤æ¤Ë¡¢ÆÚ¡¦µû²ð¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎÏ¶¯¤¤¹õ¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤ËÇØ»é¤ò²Ã¤¨¡¢¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Ë¿¼¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»õÀÚ¤ì¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÃæºÙ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤¬¥¹¡¼¥×¤È¤è¤¯ÆëÀ÷¤ß¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ä¥á¥ó¥Þ¡¢¤â¤ä¤·¤Ê¤É5¼ï¤Î¶ñºà¤¬¡ÈÅ¹¤Î°ìÇÕ¡É¤ò»×¤ï¤»¤ëËþÂ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡ãÈ¯Çä¾ðÊó¡ä
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¡§¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ
²Á³Ê¡§328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë
¢£¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¤µ¤ó
ÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó410Ëü¿Í¤Î¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤ß¥Ó¥Ç¥ª¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¡£¥É¥Ã¥¥ê¡¦¸¡¾Ú¡¦ÎÁÍý¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£
¢£¹õÄ¬ÙÇÌÍ
ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥óWalker¥°¥é¥ó¥×¥êÀéÍÕ2022¿·Å¹3°Ì ¥é¡¼¥á¥óWalker¥°¥é¥ó¥×¥êÀéÍÕ2024Æ¼¾Þ¼õ¾Þ¡ªÉÙÄÅ¤ÎÏ·ÊÞ"µÜ¾ßÌý"¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇ»¸ý¤¿¤ì¤Ë¡¢ÆÚ·Üµû²ð¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¹õÄ¬¥é¡¼¥á¥ó¡×ÇØ»é¤Î´Å¤ß¡¢²ò¤±¤ë¶Ë¸ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢ÀõÁð³«²½Ï°À½ÆÃÃíÌÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë»ê¹â¤Î°ìÇÕ¡£ "¤³¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢ÃæÆÇÀ¤¢¤ê¡£"
¢£¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É
