【ワシントン＝中根圭一】２０２２年２月に始まったロシアによるウクライナ侵略の結果、軍事活動による燃料消費量の増加や森林の焼失などが原因で、ウクライナの温室効果ガス排出量が大幅に増加している。

ウクライナ政府は損害賠償としてロシアに請求するため、準備を進める方針だ。

欧州の専門家チームがウクライナ政府と協力して算出したところ、ウクライナ国内で２５年２月までの３年間に侵略が原因で排出された温室効果ガス（二酸化炭素換算）は計約２億３７００万トンに上った。同国の年間排出量の約１・７倍に当たり、アイルランド、ベルギー、オーストリアの年間排出量の合計に匹敵するという。軍事活動に関する排出のほか、今後の復興に必要なセメントや鉄鋼の使用に伴う排出も含む。

追加の排出量を、欧州連合（ＥＵ）の排出量取引価格などに照らし合わせると、約４４０億ドル（約６兆８０００億円）に相当するという。ブラジルで１１月に行われた国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）に出席したウクライナ政府交渉団のスビトラーナ・クラコフスカ氏（５６）は、取材に対し、ロシアに損害賠償を請求する考えを明らかにした。クラコフスカ氏は「戦争がもたらす温室効果ガスの排出増加の影響は、温暖化に脆弱（ぜいじゃく）な途上国にしわ寄せが行くことになる。賠償を得た場合、一部を途上国向けの援助として拠出するのが望ましい」と述べた。