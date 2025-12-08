ニックやジュディたちのオリジナルグッズ！ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」
ディズニー映画『ズートピア 2』公開を記念して、オリジナルグッズを販売する期間限定ショップが登場。
ニックやジュディ、新キャラクターの新作グッズを販売する「POP UP STORE」が東京・大阪で順次開催されます！
ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」
スケジュール：東京駅一番街
開催期間2025年12月12日(金)〜12月25日(木)
営業時間：10:00〜20:30（最終日18:00）
開催場所：東京駅八重洲口地下 東京駅一番街 東京キャラクターストリート内 K階段下ワゴンショップ
※一部商品は、東京キャラクターストリート オンラインプラザでも販売有楽町マルイ
開催期間：2025年12月25日(木)〜2026年1月12日(月祝)
営業時間：11:00〜20:00
＜年末年始の営業時間＞
2025年12月30日(火) 通常営業（20:00迄）
2025年12月31日(水)〜2026年1月3日(土) 定休日
2026年1月4日(日) 11:00〜20:00
開催場所：有楽町マルイ１Fカレンダリウム02ルクア イーレ
開催期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)
営業時間：10:30〜20:30
＜年末年始の営業時間＞
2025年12月26日(金)〜12月30日(火) 通常営業（10:30-20:30）
2025年12月31日(水) 10:30〜18:00
2026年1月1日(木) ルクア大阪全館休館
2026年1月2日(金)〜 通常営業（10:30-20:30）
開催場所：ルクア イーレ 1F イセタン シーズナル セレクション/プロモーション2（大阪市北区梅田3-1-3）
マリモクラフトが、ディズニー映画最新作『ズートピア 2』の公開を記念して、オリジナルグッズを新たに発売。
東京と大阪に『ズートピア 2』の「POP UP STORE」が、3つの会場にて期間限定でオープンします☆
ショップには、2Dアート・3Dアートを使った各グッズのほか、購入特典やイベント限定グッズも用意されています☆
『ズートピア 2』2Dアートシリーズ
『ズートピア2』の「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をはじめ、新キャラクターたちを描いた2Dアートのグッズが新登場。
トートバッグやエコバッグ、豆巾着に2連アクリルキーホルダーなど、幅広いラインナップされます！
なお、2Dアートシリーズは、2025年12月上旬より全国の雑貨店でも順次販売予定です。
トートバッグ
価格：3,630円（税込）
『ズートピア2』の2Dアートを大きく使ったトートバッグ。
裏面もイラストが入ったデザインです！
エコバッグ
価格：各1,980円（税込）
お買い物や外出先で荷物が増えたときに便利なエコバッグ。
にぎやかな総柄デザインで、キャラクターたちがあしらわれています☆
豆巾着
価格：715円（税込）
帽子をかぶった「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の姿が特徴的な豆巾着。
裏側は、足跡とルーペのイラストが入っています！
『ズートピア 2』3Dアートシリーズ
3Dアートシリーズの『ズートピア2』グッズは、ピンクのシャツを着た「ニック・ワイルド」がとってもクール。
新キャラクター、ヘビの「ゲイリー」やビーバーの配信者「ニブルズ」も、新作グッズに登場しています☆
クリアマルチケースS
価格：各935円（税込）
クリアカラーのケースに、ロゴと3Dアートのキャラクターをあしらったマルチケース。
持ち運びに便利なカラビナ付きで、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」のデザインです。
ほかにも新キャラクター「ゲイリー」や
「ニブルズ」のデザインもラインナップしています☆
ポーチ
価格：2,200円（税込）
横長型のポーチは、『ズートピア2』の主人公「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」のデザイン。
内側は「ニック・ワイルド」が劇中で着用しているシャツをイメージさせるピンク色です！
トートバッグ
価格：3,630円（税込）
3Dアートのトートバッグは、登場キャラクターたちが勢ぞろい。
警察のエンブレム風チャームが付いているのもポイントです。
巾着M
価格：990円（税込）
ニックとジュディの巾着は、キャラクターの服装にリンクしたカラー。
「ニック・ワイルド」の3Dアートをあしらった巾着は、南国風模様のピンク色です☆
「ジュディ・ホップス」の巾着は、迷彩風の模様。
裏面には、作品のロゴがワンポイントであしらわれています。
アクリルキーホルダー
アクリルキーホルダー［ニック＆ジュディ］
価格：各990円（税込）
持ち物に取り付けて楽しめるアクリルキーホルダー。
アクリルキーホルダー［ニック］
物語の中心となるふたりのツーショットデザインをはじめ、それぞれの単体デザインも展開されます！
アクリルキーホルダー［ジュディ］
3Dアートで表現した「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の全身を収めたデザインです。
ダイカットステッカー
ダイカットステッカー［ニック＆ジュディ・OR］
価格：385円（税込）
ノートや手帳のデコレーションに使えるダイカットステッカー。
ダイカットステッカー［ニック＆ジュディ・BL］
『ズートピア2』を象徴するような、ツーショットデザインや
ダイカットステッカー［ニック］
ラフなシャツにネクタイを締める「ニック・ワイルド」のデザインなどが展開されます☆
イベント限定「スクエアステッカー」
スクエアステッカー NOT ON OUR WATCH
価格：各385円（税込）
「POP UP STORE」イベント限定グッズとして、スクエアステッカーを販売。
スクエアステッカー KEEP IT COOL
「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」を描いた、真四角デザインがかわいいシールです。
スクエアステッカー ON THE CASE
デフォルメタッチのステッカーもあり、どこに使うか迷ってしまいそう☆
POP UP STORE限定特典「ショッパー」
※無くなり次第終了
「POP UP STORE」で税込3,300円以上購入すると、限定特典「ショッパー」としてプレゼント。
『ズートピア2』デザインのショッパーで、購入したグッズを持ち帰れます☆
映画公開を記念して展開される新作グッズが並ぶ、『ズートピア2』の「POP UP STORE」を、東京・大阪の3会場で開催。
2026年12月12日より順次、東京・大阪で展開される、ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」の紹介でした！
続きを見る
続きを見る
※商品はなくなり次第終了となります
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合があります
※商品画像は全てイメージです
※在庫状況など取り扱い商品は店舗に直接お問い合わせください
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ニックやジュディたちのオリジナルグッズ！ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」 appeared first on Dtimes.