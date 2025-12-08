『ズートピア 2』3Dアートシリーズ

ディズニー映画『ズートピア 2』公開を記念して、オリジナルグッズを販売する期間限定ショップが登場。

ニックやジュディ、新キャラクターの新作グッズを販売する「POP UP STORE」が東京・大阪で順次開催されます！

 

ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」

 

 

スケジュール：

東京駅一番街
開催期間2025年12月12日(金)〜12月25日(木)
営業時間：10:00〜20:30（最終日18:00）
開催場所：東京駅八重洲口地下 東京駅一番街 東京キャラクターストリート内 K階段下ワゴンショップ
※一部商品は、東京キャラクターストリート オンラインプラザでも販売有楽町マルイ
開催期間：2025年12月25日(木)〜2026年1月12日(月祝)
営業時間：11:00〜20:00
＜年末年始の営業時間＞
2025年12月30日(火) 通常営業（20:00迄）
2025年12月31日(水)〜2026年1月3日(土) 定休日
2026年1月4日(日) 11:00〜20:00
開催場所：有楽町マルイ１Fカレンダリウム02ルクア イーレ
開催期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)
営業時間：10:30〜20:30
＜年末年始の営業時間＞
2025年12月26日(金)〜12月30日(火) 通常営業（10:30-20:30）
2025年12月31日(水) 10:30〜18:00
2026年1月1日(木) ルクア大阪全館休館
2026年1月2日(金)〜 通常営業（10:30-20:30）
開催場所：ルクア イーレ 1F イセタン シーズナル セレクション/プロモーション2（大阪市北区梅田3-1-3）

 

マリモクラフトが、ディズニー映画最新作『ズートピア 2』の公開を記念して、オリジナルグッズを新たに発売。

東京と大阪に『ズートピア 2』の「POP UP STORE」が、3つの会場にて期間限定でオープンします☆

ショップには、2Dアート・3Dアートを使った各グッズのほか、購入特典やイベント限定グッズも用意されています☆

 

『ズートピア 2』2Dアートシリーズ

 

 

『ズートピア2』の「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をはじめ、新キャラクターたちを描いた2Dアートのグッズが新登場。

トートバッグやエコバッグ、豆巾着に2連アクリルキーホルダーなど、幅広いラインナップされます！

なお、2Dアートシリーズは、2025年12月上旬より全国の雑貨店でも順次販売予定です。

 

トートバッグ

 

 

価格：3,630円（税込）

 

『ズートピア2』の2Dアートを大きく使ったトートバッグ。

 

 

裏面もイラストが入ったデザインです！

 

エコバッグ

 

 

価格：各1,980円（税込）

 

お買い物や外出先で荷物が増えたときに便利なエコバッグ。

 

 

にぎやかな総柄デザインで、キャラクターたちがあしらわれています☆

 

豆巾着

 

 

価格：715円（税込）

 

帽子をかぶった「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の姿が特徴的な豆巾着。

 

 

裏側は、足跡とルーペのイラストが入っています！

 

『ズートピア 2』3Dアートシリーズ

 

 

3Dアートシリーズの『ズートピア2』グッズは、ピンクのシャツを着た「ニック・ワイルド」がとってもクール。

新キャラクター、ヘビの「ゲイリー」やビーバーの配信者「ニブルズ」も、新作グッズに登場しています☆

 

クリアマルチケースS

 

 

価格：各935円（税込）

 

クリアカラーのケースに、ロゴと3Dアートのキャラクターをあしらったマルチケース。

 

 

持ち運びに便利なカラビナ付きで、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」のデザインです。

 

 

ほかにも新キャラクター「ゲイリー」や

 

 

「ニブルズ」のデザインもラインナップしています☆

 

ポーチ

 

 

価格：2,200円（税込）

 

横長型のポーチは、『ズートピア2』の主人公「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」のデザイン。

 

 

内側は「ニック・ワイルド」が劇中で着用しているシャツをイメージさせるピンク色です！

 

トートバッグ

 

 

価格：3,630円（税込）

 

3Dアートのトートバッグは、登場キャラクターたちが勢ぞろい。

 

 

警察のエンブレム風チャームが付いているのもポイントです。

 

巾着M

 

 

価格：990円（税込）

 

ニックとジュディの巾着は、キャラクターの服装にリンクしたカラー。

 

 

「ニック・ワイルド」の3Dアートをあしらった巾着は、南国風模様のピンク色です☆

 

 

「ジュディ・ホップス」の巾着は、迷彩風の模様。

 

 

裏面には、作品のロゴがワンポイントであしらわれています。

 

アクリルキーホルダー

 

アクリルキーホルダー［ニック＆ジュディ］

 

価格：各990円（税込）

 

持ち物に取り付けて楽しめるアクリルキーホルダー。

 

アクリルキーホルダー［ニック］

 

物語の中心となるふたりのツーショットデザインをはじめ、それぞれの単体デザインも展開されます！

 

アクリルキーホルダー［ジュディ］

 

3Dアートで表現した「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の全身を収めたデザインです。

 

ダイカットステッカー

 

ダイカットステッカー［ニック＆ジュディ・OR］

 

価格：385円（税込）

 

ノートや手帳のデコレーションに使えるダイカットステッカー。

 

ダイカットステッカー［ニック＆ジュディ・BL］

 

『ズートピア2』を象徴するような、ツーショットデザインや

 

ダイカットステッカー［ニック］

 

ラフなシャツにネクタイを締める「ニック・ワイルド」のデザインなどが展開されます☆

 

イベント限定「スクエアステッカー」

 

スクエアステッカー　NOT ON OUR WATCH

 

価格：各385円（税込）

 

「POP UP STORE」イベント限定グッズとして、スクエアステッカーを販売。

 

スクエアステッカー　KEEP IT COOL

 

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」を描いた、真四角デザインがかわいいシールです。

 

スクエアステッカー　ON THE CASE

 

デフォルメタッチのステッカーもあり、どこに使うか迷ってしまいそう☆

 

POP UP STORE限定特典「ショッパー」

 

※無くなり次第終了

「POP UP STORE」で税込3,300円以上購入すると、限定特典「ショッパー」としてプレゼント。

『ズートピア2』デザインのショッパーで、購入したグッズを持ち帰れます☆

 

映画公開を記念して展開される新作グッズが並ぶ、『ズートピア2』の「POP UP STORE」を、東京・大阪の3会場で開催。

2026年12月12日より順次、東京・大阪で展開される、ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」の紹介でした！

ジュディ＆ニック＆上戸彩が登場！東京ディズニーランド『ズートピア2』公開記念 スペシャルグリーティング

2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』

