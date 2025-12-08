ディズニー映画『ズートピア 2』公開を記念して、オリジナルグッズを販売する期間限定ショップが登場。

ニックやジュディ、新キャラクターの新作グッズを販売する「POP UP STORE」が東京・大阪で順次開催されます！

ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」

スケジュール：

東京駅一番街開催期間2025年12月12日(金)〜12月25日(木)営業時間：10:00〜20:30（最終日18:00）開催場所：東京駅八重洲口地下 東京駅一番街 東京キャラクターストリート内 K階段下ワゴンショップ※一部商品は、東京キャラクターストリート オンラインプラザでも販売有楽町マルイ開催期間：2025年12月25日(木)〜2026年1月12日(月祝)営業時間：11:00〜20:00＜年末年始の営業時間＞2025年12月30日(火) 通常営業（20:00迄）2025年12月31日(水)〜2026年1月3日(土) 定休日2026年1月4日(日) 11:00〜20:00開催場所：有楽町マルイ１Fカレンダリウム02ルクア イーレ開催期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)営業時間：10:30〜20:30＜年末年始の営業時間＞2025年12月26日(金)〜12月30日(火) 通常営業（10:30-20:30）2025年12月31日(水) 10:30〜18:002026年1月1日(木) ルクア大阪全館休館2026年1月2日(金)〜 通常営業（10:30-20:30）開催場所：ルクア イーレ 1F イセタン シーズナル セレクション/プロモーション2（大阪市北区梅田3-1-3）

マリモクラフトが、ディズニー映画最新作『ズートピア 2』の公開を記念して、オリジナルグッズを新たに発売。

東京と大阪に『ズートピア 2』の「POP UP STORE」が、3つの会場にて期間限定でオープンします☆

ショップには、2Dアート・3Dアートを使った各グッズのほか、購入特典やイベント限定グッズも用意されています☆

『ズートピア 2』2Dアートシリーズ

『ズートピア2』の「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をはじめ、新キャラクターたちを描いた2Dアートのグッズが新登場。

トートバッグやエコバッグ、豆巾着に2連アクリルキーホルダーなど、幅広いラインナップされます！

なお、2Dアートシリーズは、2025年12月上旬より全国の雑貨店でも順次販売予定です。

トートバッグ

価格：3,630円（税込）

『ズートピア2』の2Dアートを大きく使ったトートバッグ。

裏面もイラストが入ったデザインです！

エコバッグ

価格：各1,980円（税込）

お買い物や外出先で荷物が増えたときに便利なエコバッグ。

にぎやかな総柄デザインで、キャラクターたちがあしらわれています☆

豆巾着

価格：715円（税込）

帽子をかぶった「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の姿が特徴的な豆巾着。

裏側は、足跡とルーペのイラストが入っています！

『ズートピア 2』3Dアートシリーズ

3Dアートシリーズの『ズートピア2』グッズは、ピンクのシャツを着た「ニック・ワイルド」がとってもクール。

新キャラクター、ヘビの「ゲイリー」やビーバーの配信者「ニブルズ」も、新作グッズに登場しています☆

クリアマルチケースS

価格：各935円（税込）

クリアカラーのケースに、ロゴと3Dアートのキャラクターをあしらったマルチケース。

持ち運びに便利なカラビナ付きで、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」のデザインです。

ほかにも新キャラクター「ゲイリー」や

「ニブルズ」のデザインもラインナップしています☆

ポーチ

価格：2,200円（税込）

横長型のポーチは、『ズートピア2』の主人公「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」のデザイン。

内側は「ニック・ワイルド」が劇中で着用しているシャツをイメージさせるピンク色です！

トートバッグ

価格：3,630円（税込）

3Dアートのトートバッグは、登場キャラクターたちが勢ぞろい。

警察のエンブレム風チャームが付いているのもポイントです。

巾着M

価格：990円（税込）

ニックとジュディの巾着は、キャラクターの服装にリンクしたカラー。

「ニック・ワイルド」の3Dアートをあしらった巾着は、南国風模様のピンク色です☆

「ジュディ・ホップス」の巾着は、迷彩風の模様。

裏面には、作品のロゴがワンポイントであしらわれています。

アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー［ニック＆ジュディ］

価格：各990円（税込）

持ち物に取り付けて楽しめるアクリルキーホルダー。

アクリルキーホルダー［ニック］

物語の中心となるふたりのツーショットデザインをはじめ、それぞれの単体デザインも展開されます！

アクリルキーホルダー［ジュディ］

3Dアートで表現した「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の全身を収めたデザインです。

ダイカットステッカー

ダイカットステッカー［ニック＆ジュディ・OR］

価格：385円（税込）

ノートや手帳のデコレーションに使えるダイカットステッカー。

ダイカットステッカー［ニック＆ジュディ・BL］

『ズートピア2』を象徴するような、ツーショットデザインや

ダイカットステッカー［ニック］

ラフなシャツにネクタイを締める「ニック・ワイルド」のデザインなどが展開されます☆

イベント限定「スクエアステッカー」

スクエアステッカー NOT ON OUR WATCH

価格：各385円（税込）

「POP UP STORE」イベント限定グッズとして、スクエアステッカーを販売。

スクエアステッカー KEEP IT COOL

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」を描いた、真四角デザインがかわいいシールです。

スクエアステッカー ON THE CASE

デフォルメタッチのステッカーもあり、どこに使うか迷ってしまいそう☆

POP UP STORE限定特典「ショッパー」

※無くなり次第終了

「POP UP STORE」で税込3,300円以上購入すると、限定特典「ショッパー」としてプレゼント。

『ズートピア2』デザインのショッパーで、購入したグッズを持ち帰れます☆

映画公開を記念して展開される新作グッズが並ぶ、『ズートピア2』の「POP UP STORE」を、東京・大阪の3会場で開催。

2026年12月12日より順次、東京・大阪で展開される、ディズニー映画『ズートピア 2』公開記念「POP UP STORE」の紹介でした！

※商品はなくなり次第終了となります

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合があります

※商品画像は全てイメージです

※在庫状況など取り扱い商品は店舗に直接お問い合わせください

