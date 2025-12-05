【チャンピオンズC／追い切り診断】“古豪撃破”目論む一角に最高評価「S」　慎重な調整も「伸びは豪快そのもの」で気配絶好

第26回（7日／GI、中京ダ1800m）には、JDクラシック勝ちのナルカミ、武蔵野S勝ちのルクソールカフェ、みやこSを制した牝馬のダブルハートボンドなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬などをピックアップ。ここでは「ナルカミ」を取り上げる。

■ナルカミ

同馬のポテンシャルの高さを証明するものはまず、デビュー戦の走破時計は1分51秒2だろう。同週3勝クラスの勝ちタイムと全くの五分だったのだから、とんでもない。一般的に3歳秋までは古馬3勝クラス相当の時計で回ってくればGIレベル。それをデビュー戦で、しかも逃げる形という自力から、余力十分にマークしたとなれば、ここにきてのGIを含む4連勝もむしろ必然だった。

唯一の凡走である5走前は今回と同舞台。若さを見せてパニックからの暴走で失速してしまった。今でも揉まれる形を避けているように危うさも残っているが、この中間は精神的な部分のケアが施されている。

【調教動画】2025年 チャンピオンズカップ

中間にウッド5本と十分な本数を消化した一方、転厩後、必ず出していたラスト3F36秒台の時計はなし。しかしこれは番手から抜け出すパターンの予行演習を積むことに専念してのもの。気性面にデリケートなところを抱えているタイプではあるが、慎重な調整でも伸びは豪快そのもの、デキも申し分ない。気配絶好で古豪撃破も可能。

総合評価「S」