AKB48が大みそかのNHK紅白歌合戦に出場内定したと週刊文春が報じ、《神7の多くが出場》《『ヘビーローテーション』など黄金期メドレーを披露する》とあって、以前からのファンが盛り上がっている。NHKは3日、AKB48の紅白出場を正式に発表、現役メンバーのほかOGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃の8人が顔を揃えることになった。

「今年はAKBグループが秋葉原を拠点に活動をスタートさせた2005年から20周年。紅白のいわゆる『功労枠』で、黄金期のOGたちも顔を揃えて大ヒット曲をステージで復活させるというのですから、実現すれば今年の紅白最大級の視聴率を叩き出すかもしれませんね」

と情報番組の芸能デスクは言う。

「なかでも『神7』は前田敦子に大島優子、高橋みなみ、板野友美、小嶋陽菜、篠田麻里子、渡辺麻友のことで、ファン用語で、選抜総選挙の第1回（2009年）と第2回（2010年）で1位から7位までを独占した人気メンバー7人衆を指します。実際彼女たちは2010年代に数々のミリオンヒットを飛ばして社会現象を巻き起こし、卒業後はそれぞれの道を歩んでいますが、不動の人気を誇っています。12月4日から日本武道館ではじまる20周年コンサートでも最終日に引退した渡辺を除く6人が久々に肩を並べるらしく、そこでの盛り上がりの勢いで、紅白“再降臨”という流れです」

ファンならばたまらない場面だろうが、そんなファンたちがさらに注目しているのが7人衆のひとり、渡辺麻友（31）が紅白でカムバックするのかどうか、だという。

■2020年の引退発表から5年を経ての復活ステージとなるか

「まゆゆ（渡辺）は2020年6月1日に当時所属していたプロダクション尾木が『数年にわたり体調が優れず、健康上の理由で芸能活動を続けていくことが難しい』とし、引退発表と受け止められました。この突然の引退劇には『芸能界の水が合わなかった』との関係者談が報じられたほか、さまざまな臆測が飛び交いましたけど、いずれも真相は薮の中。引退発表以降、表舞台から遠ざかったまま。今回の神7復活報道で『そういえば、まゆゆはどうなった？』とまた、名前が取りざたされていますけど、確たる情報はありません」と、AKBファンのマスコミ関係者。

「まゆゆももちろん、人気ぶりは健在だそうで、今回の紅白ステージに立てば、ファンは感涙ですよ」と続けた。

注目の集まるAKBでも、さらに大注目を集める存在になりそうだ。

