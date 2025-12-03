NHKは3日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）にアイドルグループ「AKB48」が出場すると発表した。

AKB48は2019年(第70回)以来、6年ぶり13回目の出場。AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し8人の卒業メンバー 前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も紅白のステージに集結し、現役メンバーと共にスペシャルヒットメドレーを披露する。曲目は、決まり次第発表するという。

4代目AKB48グループ総監督の倉野尾成美は「本当にありがたい機会をいただいていることを実感しています。先輩の皆さんをはじめ多くの方々のお力添えや、グループ結成20周年の節目ということもあって出場させていただけると思うので、ファンの方をはじめAKB48に携わってくださっている皆さんに感謝しています。この貴重な経験を、どう受け止めて、どう次の21年目につなげていくかが大切だと思うので、ただ楽しかったで終わらせることのないように臨みます。たくさんの方にご覧いただけるステージなので、“AKB48 の今”を届けられるように、みんなで頑張ります。よろしくお願いします」とコメントした。

10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

11月14日には出場歌手が発表された。出場歌手は企画枠を入れて39組で初出場は紅組8、白組2の計10組。FRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKらが初出場する。堺正章、TUBE、岩崎宏美、ORANGE RANGEらが紅白に返り咲いた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」