【クックパッドで人気】材料3つでサクサクおいしい「バターサブレ」を作ってみた！

10月に人気だった、「材料3つのバターサブレ」を作ってみた！

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年10月によく読まれていた、『買い物に行かなくても作れる！材料3つのサクサク「クッキー」』の記事でご紹介したレシピを実際に作ってみました！





材料は薄力粉、バター、砂糖。買い物に行かなくても、家にあるものだけで作れちゃう手軽さです。

生地を休ませるのがポイント

1. まずは室温に戻して柔らかくしたバターに砂糖を加え、混ぜ合わせます。





2. ふるった薄力粉を加えて、さっくりなじませながら生地をひとまとまりにしていきます。





3. 粉っぽさがなくなり、生地がまとまったら、ラップに包んで棒状に形を整え、冷蔵庫で冷やしましょう。

今回は生地を半分に分けて、それぞれ棒状に整えてから冷蔵庫で一晩寝かせました。





4. 天板にオーブン用のシートを敷き、厚さ1cmほどの輪切りにした生地を並べて、オーブンで焼いたら完成です！





サクッ、ほろっの食感が◎





オーブンを開けると、キッチンにバターのいい香りが広がりました。食べる前からワクワクが止まりません！





サクッ、ホロッという食感と、バターの風味豊かなサブレです。

時々、こうしたシンプルなバタークッキーが食べたくてお店で買うのですが、お店に負けないおいしさです。

あたたかいコーヒーや紅茶、ココアなどによく合います。冬のおやつタイムにぴったりだなと思いました。

実際に調理する際のコツは？

バターはしっかりと柔らかくしてから、砂糖を混ぜ込むことがポイントです。

また、粉を混ぜた際に生地のまとまりが悪ければ、少しだけ油をプラスすると良いようです。

今回は小さじ1/4ほどの米油を追加して、生地をまとめました。

暗記できそうなくらいカンタン！

材料や分量、作り方がとても簡単なので、何度か作れば暗記できそうなレベル。

これでいつでもシンプルなクッキーがおうちで作れると思うと、なんだかとても嬉しくなりました。

バニラエッセンスを加えたり、塩を少しひとつまみ加えたりと、シンプルな生地だけにアレンジも楽しそうです。

定番のクッキーレシピを気軽に作れるようになりたいという方は、ぜひこちらのレシピを試してみてください。

（TEXT：菱路子）