◇全日本相撲選手権（３０日、東京・両国国技館）

日大の鮫島輝（ひかる、１年）が決勝で金沢学院大の大森康博（４年）を寄り倒しで破り、アマ横綱に輝いた。１年生の優勝は２０２０年の花田秀虎（日体大）以来、５年ぶり３人目の快挙となった。

立ち合いで大森の懐に入ると１８５センチ、１６０キロの体を生かして、豪快に寄り倒した。「きょうは立ち合いが良かった。自信を持って自分の相撲が取れた。小学校の頃からこの大会を見てきました。いつか自分が優勝したいと思ってました。本当にうれしいです」。勝ち名乗りを受けた瞬間、涙を流してガッツポーズを作った。

名門・埼玉栄出身。２年までは目立った存在ではなかったという。「その時、山田（道紀）先生から『まだ間に合うぞ』と声をかけていただき、より一層トレーニングに励むようになりました」。個人タイトルは高校３年のインターハイ２位が最高。「いつも２位とか３位ばかりでした。やっと優勝することができました」と笑顔が弾けた。

埼玉・入間市出身で大相撲で活躍する栃大海（春日野）にあこがれて相撲に力を入れるようになった。「明日から次の新たな気持ちでスタートします」と早くも気持ちを切り替えていた。