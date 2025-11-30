セリエA 25/26の第13節 ＡＣミランとラツィオの試合が、11月30日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ブレ・ディア（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。ＡＣミランのフィカヨ・トモリ（DF）のアシストからラファエル・レオン（FW）がゴールを決めてＡＣミランが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＡＣミランが1-0で勝利した。

なお、ＡＣミランは26分にフィカヨ・トモリ（DF）、64分にマッテオ・ガッビア（DF）、89分にサムエレ・リッチ（MF）に、またラツィオは57分にルカ・ペレグリーニ（DF）、72分にアレッシオ・ロマニョーリ（DF）、90+13分にマッティア・ザッカーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 07:01:03 更新