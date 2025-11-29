キリ®監修の濃厚アイスクリーム登場！贅沢な味わいを全国で楽しめる新作

世界中で愛されるクリームチーズ「キリ®」の味わいを贅沢に再現した、新作アイスクリームが赤城乳業から登場します。発売は2025年12月2日。パッケージも「キリ®」らしさが光り、ひと口で濃厚なコクと爽やかな酸味がふわりと広がる大人のご褒美アイスです。また、発売に合わせて豪華賞品が当たる特別キャンペーンも開催されるので、キリ®ファンはぜひチェックしてみてくださいね♪

キリ®の味わいを贅沢に再現した濃厚アイス

クリームチーズ「キリ®」を100％使用し、そのコクと爽やかな酸味を丁寧に再現した新作アイスクリーム。

乳脂肪分8％以上のアイスクリームグレードながら、134kcalに抑えられているのも嬉しいポイントです。容量は75mlで、価格は194円（税込）。

パッケージデザインも「キリ®」をイメージした仕様で、ひと口食べるたびに濃厚なチーズの香りが広がる贅沢な一本です。

発売記念キャンペーンで豪華賞品も♪

2025年11月29日「いい（11）チーズ（29）」に合わせて、公式X・Instagramで特別キャンペーンがスタート。応募は、公式アカウントのフォローと対象投稿へのアクションで完了します。

賞品にはクリームチーズアイスやキリ詰め合わせ、さらにキリオリジナルチャームも登場。抽選で合計11名に当たるので、キリ®愛好家は見逃せません♡

クリームチーズ好き必見の冬アイス

冬は濃厚アイスがなおさらおいしく感じられる季節。キリ®のおいしさをそのまま楽しめるクリームチーズアイスは、甘すぎない大人の味わいで、食後のデザートにもぴったり。

コーヒーや紅茶と合わせても、しっかりとしたコクが引き立ちます。自分へのプチご褒美にぜひ楽しんでみて。

冬の日常に寄り添うご褒美アイスを楽しんで

キリ®の魅力を詰め込んだ新作アイスクリームは、忙しい日々の合間にそっと寄り添ってくれるご褒美スイーツ。なめらかな口どけと程よい酸味は、気分を少し上げたいときにもぴったりです。

さらに、発売記念キャンペーンではキリ®ファンにはたまらない豪華賞品が当たるチャンスも。冬のお楽しみとして、この季節ならではの濃厚アイスをぜひ味わってみてくださいね♪