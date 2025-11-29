この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」より、市ノ澤翔氏が「【経営者・個人事業主必見】まともに結果を出せず、リスクにビビる奴は会社員に戻ってください。」と題して、経営者や個人事業主を目指そうとする人が知っておくべき現実と「経営者に向いていない人」の特徴を徹底解説した。発言者である市ノ澤氏は、「経営者や個人事業主になろうとしている人の多くが現実を知らずに『楽をしたい』『お金持ちになりたい』というイメージでチャレンジするが、その考えならそもそも経営者になるべきじゃない」と手厳しい現実を語る。



動画冒頭で市ノ澤氏は、「この特徴に当てはまった人は、事業を辞めた方がいい。そんな人でも、これをすれば大丈夫」と語り、そのあと経営者に『向いていない7つの特徴』を明かした。まず、「ワークライフバランスを重視する人」「安定志向の人」「他責志向（他人や環境のせいにする人）」「勉強したくない人」「楽をしたい人」「リスクを取りたくない人」「稼いで何をしたいか目的がない人」を挙げ、「特に、楽して金持ちになれると思ってる時点でやめた方がいい」と一刀両断。「社長イコール金持ちというのは幻想。実際は中小企業の7割が赤字で、社長も10万円しか役員報酬を取っていないこともザラ。安定なんてないし、365日仕事を考える覚悟がなきゃ務まらない」と現場のリアルな実態を語った。



また、経営者の責任感についても強調。「伝説の経営コンサルタント、一倉さんの“電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも社長のせい”というように、会社に起こる全ての責任を引き受ける覚悟が必要。景気や従業員のせいにしている暇があれば、どう打開するか考えて結果を出すしかない」と述べ、「他責志向の人は絶対に経営者にならないでほしい」と強く訴えた。



さらに、「勉強したくない人」「成長意欲がない人」への厳しいメッセージも。「今うまくいっている会社でも、学び続けなければすぐに取り残されてしまう。空いた時間で勉強しよう、では一生実現しない。カレンダーに勉強時間を先にブロックし優先度を高めることが大切」と実体験を交えて推奨。「リスクを避けてばかりいる人も経営者にはなれない。銀行借入への恐怖が大きいなどリスクをとれない人は、会社員の方が幸せだ」と語った。



ただし、これらの特徴に「当てはまった人でも、環境を変えれば考え方も変わることがある」と救いのヒントも。「経営者のコミュニティや塾に入ったり、成功している経営者と交流することでマインドが成長していく。どんな環境に身を置くかで自分の常識や行動もガラリと変わる」とアドバイスした。



動画のラストで市ノ澤氏は「経営を甘く見て始めるべきではない。本気で実現したいことを見つけて、とにかく今目の前のことに全力で取り組むことで道が拓ける」と力強くエール。「黒字化するためには数字の知識も不可欠。キャッシュリッチな経営者になるために日々学び続けてほしい」と締めくくった。