『アイドルマスター』如月千早が『THE FIRST TAKE』に初登場 「約束」をスペシャルピアノアレンジで一発撮り披露
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に、今年20周年を迎えたメディアミックス型コンテンツ『アイドルマスター』をルーツに持つアイドル・如月千早が初登場。「約束」をスペシャルピアノアレンジで披露する。きょう28日午後10時よりプレミア公開となる。
【動画】再集結したRIP SLYMEが『THE FIRST TAKE』初登場！「熱帯夜」を一発撮りで披露
「約束」は、「共に前に進もう」という仲間からのメッセージが込められた一曲。如月は、今回のために特別に用意されたピアノアレンジで一発撮りのパフォーマンスに臨む。
如月は、「歌は生き物だと私は思うのですが、あのとき仲間とした約束は今は形を変え、いろいろな人々にとっての約束としてきっと伝わるのではないかと。そんな想いを込めて歌いました」とのコメントを寄せている。
来年1月には、自身初となる日本武道館での単独公演を予定している如月。今回の『THE FIRST TAKE』ではどのようなパフォーマンスを見せるのか、注目が集まる。
【動画】再集結したRIP SLYMEが『THE FIRST TAKE』初登場！「熱帯夜」を一発撮りで披露
「約束」は、「共に前に進もう」という仲間からのメッセージが込められた一曲。如月は、今回のために特別に用意されたピアノアレンジで一発撮りのパフォーマンスに臨む。
如月は、「歌は生き物だと私は思うのですが、あのとき仲間とした約束は今は形を変え、いろいろな人々にとっての約束としてきっと伝わるのではないかと。そんな想いを込めて歌いました」とのコメントを寄せている。
来年1月には、自身初となる日本武道館での単独公演を予定している如月。今回の『THE FIRST TAKE』ではどのようなパフォーマンスを見せるのか、注目が集まる。