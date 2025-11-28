この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本当にやりたいことを問い続けた先に見えた目標の本質

【超重要】これからの時代は賃上できないとヤバい。大手も中小も関係ないので、全ての経営者は必ず対策してください。

成功する人は一体何がすごいのか？10,000社以上の会社を見てきた経験から全てを話します。

【完全版】個人事業主と経営者が知らないと損する「住民税を削減する裏技」を徹底解説します！

自転車操業から抜け出す社長が必ずやっていることを経営のプロが徹底解説します。

チャンネル情報

中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun