今のままだと全ての社長が不幸になります。経営する上で絶対NGな事を「倒産させないプロ」がお話しします。
YouTube動画「今のままだと全ての社長が不幸になります。経営する上で絶対NGな事を『倒産させないプロ』がお話しします。」にて、倒産させないプロこと市ノ澤翔さんが、売上を伸ばして会社の規模を大きくすることの危険性について警鐘を鳴らした。動画冒頭で市ノ澤さんは「売り上げを上げるために会社の規模を拡大するのって、実は危険なんです。あなたはこのことをちゃんと理解していますか？」と問いかけ、経営における規模拡大の落とし穴について解説する姿勢を明確にした。
市ノ澤さんは「実は、ただ売り上げを求めて規模を拡大すると社員が不幸になって、結果的に社長自身も不幸になっちゃうかもしれないんだよね」と述べ、安易な成長志向がもたらす負の側面について具体的な事例や理論を交えて説明。特に「闇雲に規模を拡大すると、社員が不幸になってしまうかもしれない」「業務量が増えて疲弊し、ブラック会社化するリスクが高まる」とし、急拡大が社内の人間関係やサービス品質の悪化、資金繰りの悪化といった深刻な問題につながると指摘した。
また資金繰り面の課題として、「売上を急拡大すると資金繰り確実に悪くなります。先にお金が出ていくんでね」「成長スピードを一時的に遅らせるのも選択肢」と解説。安易な値引き販売や過剰なコスト投下により利益が減少し、従業員も経営陣も疲弊する危険を示した。さらには、「調子に乗って身の丈に合わないようなスピードで成長させていくのは避けた方が無難」とも語り、短期間のブームに乗った多店舗展開が大失敗する事例も紹介。「内部の調整もうまくしながら拡大していかないと危険なんだよね」とまとめている。
そして、何より危惧すべきは成長自体が目的化し、本来の目標を見失うことだという。「売上や規模を拡大する理由が『お金持ちになりたい』というだけだと、失敗しますよ」とし、「本当の意味で社長がやりたいことをはっきりさせないと、事業経営はうまくいかない」と強調。「会社を良くする方法は売上を増やすだけではない。自分が何のために経営するのか、どうなりたいのか明確にした上で規模拡大を考えてほしい」とも呼びかけた。
動画の締めでは、「本日の黒字格言は、闇雲に規模拡大を追い求めても達成できない。本当にやりたいことを再確認して、進むべき道を見極めろ、ということ」と力強くまとめた市ノ澤さん。「自分に5回問いかけてみて、本当にやりたいことがわかったらコメント欄でアウトプットしてほしい」と視聴者にも自己内省を勧めて動画を結んだ。経営者にとって「売上至上主義」のワナを改めて考えさせられる動画となっている。
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun