4年前と今年、ネリー・コルダがトミー・フリートウッドと写した2枚の2ショットを公開 「今回は怖がらずに写真をお願いできました」
ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。男子プロのトミー・フリートウッド（イングランド）と写した2枚の2ショットを投稿した。
【写真】4年が経過した笑顔の違いに注目！ N・コルダとT・フリートウッド、2枚の2ショット
「今回は怖がらずに写真をお願いできました」「2025 → 2021」と記した通り、2枚の写真を撮影した間には4年が経っている。その間にどのような変化があったのだろうか。今年撮影したという1枚目の写真では、フリートウッドはコルダのサイン入りのサンバイザーを手にご機嫌そうな笑顔。そしてコルダは優しい笑みを浮かべてフリートウッドを指さしており、仲のよさが感じられる写真だ。2枚目の写真は2021年に開催された東京五輪のときに撮影されたもの。それぞれの国のユニフォーム姿の2人だが、コルダの肩に腕を回したフリートウッドは、この時も笑顔。しかしコルダはどこか緊張した面持ちにも見える。ちなみに東京五輪でコルダは見事に金メダルを獲得、フリートウッドは16位タイだった。この2枚の写真を見たファンは「これ最高！」「うらやましい！」「ネリーは最高で賢くて美しい」「2人とも愛してるよ、そしてあなたたちの一番のファンです」など、たくさんのコメントが寄せられていた。長らく守り続けてきた世界ランキング1位の座はジーノ・ティティクル（タイ）に明け渡してしまったコルダだが、今シーズンは19試合に参戦し、全てで予選を通過。2位2回などトップ10には9回入るという安定感抜群の活躍を見せた。ファンは再びランキング1位に返り咲くことを期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
