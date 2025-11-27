小銭もカードも、スマートに持ち歩く。アウトドア仕様のアイテム【ロゴスパーク】の財布がAmazonに登場中‼
首から下げて、すぐ使える。いつでも軽快なネックウォレット【ロゴスパーク】の財布がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ロゴスパークの財布は、アウトドアやフェス、旅先でもスマートに使えるネックウォレット。 紙幣・カード・小銭をすっきり収納できる二つ折り設計で、BOX型の小銭入れは大きく開き、中身の視認性と取り出しやすさに優れる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ネックストラップは取り外し可能で、バッグやベルトループへの装着にも対応。使い方の幅が広がる。
約95グラムの軽量設計で、首から下げても負担にならず、アクティブなシーンに最適。グレー・ネイビー・カーキ・オレンジなど落ち着いたカラー展開で、日常使いはもちろん、ギフトにもおすすめの一品。
コンパクトながら機能的。実用性と遊び心を兼ね備えたネックウォレット。
