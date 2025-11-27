日本全国でクマによる被害が相次いでいる。人間とクマが共存することは可能なのか。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「アメリカには野生のクマ（グリズリー）に囲まれながら暮らし、『グリズリーマン』と呼ばれた人物がいた」という――。

■アメリカ版「ムツゴロウさん」をご存じか

「ムツゴロウ」こと作家の畑正憲氏が2023年4月に亡くなられてから、はや2年あまりが経過した。畑氏は1972年、北海道厚岸郡に「ムツゴロウ王国」を開設して以来、地上波テレビ番組などで野生動物と密接に交流する姿が人気となった。

「ライオンに中指を食べられた」

「巨大ヘビに首を絞められ失神しかけた」

といった半ば狂気じみたエピソードが豊富な畑氏だが、その行動の根本に動物と自然に対する深い愛情があったことは言うまでもない。

実はアメリカにも、ヒグマと密接に暮らす姿を映像に残した「アメリカのムツゴロウ」とも言うべき人物がいたことをご存じだろうか。

その名はティモシー・トレッドウェル。環境活動家として知られ、特にアラスカ州南部のカトマイ国立公園において、多数のグリズリー（北米に生息する大型のクマ）に囲まれながら暮らし有名になった。

ただ、最終的には彼が愛したグリズリーに襲われ、食べられてしまうという悲劇的な人生を送ったことでも知られる。

ティモシー・トレッドウェルの生涯および、その命を奪ったグリズリー襲撃事件について解説しよう。

■「奇行」がはじまったのは大学時代

ティモシー・トレッドウェルは1957年生まれ。ニューヨーク州ロングアイランドのミネオラという街で、父ヴァル・デクスターと母キャロル・アンのもとに生まれた。中産階級の家庭で、ティモシー少年は5人兄弟の1人だった。

幼少期から動物が好きで、ペットとしてリスを飼育していた。またスポーツが得意だったらしく、高校時代には水泳チームで活躍し、優秀な成績を収めたほか、水泳とダイビングで得た奨学金でブラッドリー大学に入学している。

大学時代からトレッドウェルの「奇行」がはじまった。自らを「イギリスの孤児」とか、「オーストラリア出身」などと、虚偽の身の上話を語ることが多々あったという。

大学卒業後にはロサンゼルスに移り、俳優の道を志した。だが俳優としてはうまくいかず、トレッドウェルはアルコール依存症に陥ってしまった（この時、母親の家系にちなんで本名を「Treadwell」に改名した）。

この頃、1980年代後半には多量のヘロインを摂取していたという。

■クマと出会って「人生の使命」を感じる

その後、トレッドウェルは、親しい友人の説得によって、アラスカ州までクマを見に出かけることになった。

トレッドウェルはそこで、野生のクマと出会う。この時彼は自分の人生の使命がクマと結びつけられたと感じたという。

以降、トレッドウェルは毎夏、ハロー湾のカトマイ海岸でキャンプするようになる。一帯を「グリズリー・サンクチュアリ（クマの聖域）」と呼び、クマ（グリズリー）を観察する日々を送った。

トレッドウェルの最大の特徴は、観察対象のクマに極端に接近する点にある。時にはクマに触れられるほどの距離まで近づき、言葉をかける。

トレッドウェルの晩年を取材した、ヴェルナー・ヘルツォーク監督によるドキュメンタリー『グリズリーマン』には、トレッドウェルがグリズリーに手を差し伸べ、鼻先に触れる姿が映されている。

トレッドウェルは出会うクマに名前を付け、関係を築いたと主張。約100時間にも及ぶビデオ映像を記録したほか、多数の写真を残している。

ムツゴロウこと畑正憲氏とまったく同じとは言わないが、同様に狂気じみた思いを感じずにはいられない。

■「人生の絶頂期」を迎えるが…

ちなみに、グリズリーとは北米に生息する大型のクマのことだ。ヒグマの亜種の一つで、別名「ハイイログマ」とも呼ばれる。北海道のエゾヒグマとは近縁とされる。毛の先端が白っぽいため、「grizzled＝灰色がかっている」ように見えるのが語源とされる。

体長・体重は日本のヒグマと同じくらいで、オスで2メートルから3メートル、体重は大きな個体になると300キロ以上に達する。中には600キロを超える個体も存在するとされる。

アラスカ州には約3万頭のグリズリーが生息しているが、個体数は減少傾向にあり一時は絶滅危惧種に指定されていた。

トレッドウェルはメディアを通じて有名になっていった。「ディスカバリーチャンネル」などに登場し、著書も刊行された。自然保護基金の創設などによって、環境保護活動家としての存在感が大きくなっていた。

アルコール依存症に苦しんだ時期を乗り越え、まさに人生の絶頂期を迎えていた。そんな時に突如として悲劇が訪れる。

■キャンプを「強行」した本当の理由

2003年9月29日、トレッドウェルは恋人のエイミー・ヒューグナードとともにアラスカ半島のカトマイ国立公園を訪れ、キャンプを張った。

ただ、これはトレッドウェルとしてはかなり遅い時期のキャンプだった。

クマは冬になると冬眠する習性を持っている。そのため、秋になるとできるだけたくさんの食料を食べて、脂肪を蓄えようとする。その過程で思うようにエサが得られないと、人間を襲う危険性も高まる。日本でも9月から10月になるとクマによる被害が増加するのはこのためだ。

トレッドウェルも通常はもっと早い時期にキャンプしていたが、この年はお気に入りのクマ（おそらくトレッドウェルにより「ダウニー」と命名されたクマと考えられる）を見るために、いつもと異なる時期にキャンプを強行したようだ。

■クマの「胃の中」から見つかったもの

10月5日、トレッドウェルは知人との衛星電話で「お気に入りのクマを発見した」と嬉しそうに語ったとされる。

彼のテントが襲撃されたのは、その直後のことだった。

翌10月6日の午後、トレッドウェルをピックアップする飛行機がやってくる。飛行機のパイロットがキャンプ地に向かうと、そこには複数のクマがたむろし、何かを食べている最中だった。

パイロットの通報により、現地に国立公園職員とアラスカ州警察が急行。そこにいた2頭のクマを射殺した。

あたり一帯にはトレッドウェルとヒューグナードの遺体が散乱していた。

映画『グリズリーマン』によると、現場にはトレッドウェルのものと思われる、腕時計をつけたままの腕が残されていたという。トレッドウェルとヒューグナードの遺体はビニール袋4つ分あった。遺体が食害されバラバラになっていたので、ビニール袋に入れて回収したのだ。

アメリカ国立公園局の公式報告書によると、射殺されたクマを解剖し、胃の中から「およそ25ポンド（約11キロ）の筋肉、脂肪組織、皮膚」が取り出された。また、「45センチメートルほどの長さの暗いブロンド色の髪の毛」が大量に見つかっている。

■「クマ襲撃事件」の背景事情

さらに、事件現場に残されたビデオテープには、襲撃時の音声が録音されていたという。クマの襲撃を受けた際に、ビデオカメラの電源がオンになったようだ。

映像は写っていないが、数分間にわたり、トレッドウェルたちの叫び声が収録されているとされる。この音声データは非常にショッキングな内容のため公開されていない（ネット上にはこの音声と称するデータがアップロードされているが、真偽は不明であり、著作権およびプライバシーの侵害にあたる可能性もあるため、視聴はおすすめしない）。

トレッドウェルのテント内には、チーズ、ソーセージ、チップス、キャンディーといった食料が残されており、これらの食料がグリズリーを引き寄せた可能性が指摘されている。

また、テントの周りに電気柵を設置するといった防御策は講じられていなかった。

こうした状況から、適切なクマ対策がとられていなかったことが、襲撃事件の遠因を作ったと想定される。

「グリズリーマン」と呼ばれるほど、クマと密接に関わろうとしたがゆえの悲劇だった。

■なぜ適切な対策をとらなかったのか

トレッドウェルはクマ避けスプレーなどを携帯しようとしなかった。またキャンプ場の周辺に電気柵を設けることもしなかった。クマと戦うとクマを傷つけてしまうと言い、武器を携帯することも断っていた。そのため、アメリカ国立公園局からは度々ルール違反の指摘を受けていたという。

一方で、極端なまでにグリズリーに接近するスタイルを変えようとはしなかった。こうした点をもとに、トレッドウェルの行動は、彼の中にひそむ自殺願望に由来するものという見方もある。

実際、若いころにアルコール依存症や麻薬使用に苦しんだ過去もあり、彼が精神的な不安定さを抱えていた可能性は否定できない。

だからといって、彼が理想とした野生動物との共生という理念の価値が減じるわけではない。トレッドウェルの悲劇を彼の問題に結びつけることも重要だが、現実的なクマ対策に生かしていくことが必要ではないだろうか。

