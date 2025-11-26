『名探偵コナン』×ほぼ日手帳2026spring登場！特別版weeksが先行予約開始

2026年版spring（4月はじまり）の「ほぼ日手帳」に、国民的人気を誇る『名探偵コナン』との特別コラボが実現しました。週間手帳weeksを丸ごと原作イラストで彩った特別仕様や、キャラクターをモチーフにした手帳カバー、文具までが勢ぞろい。2025年12月1日からはweeks2種のみ先行予約がスタートし、2026年2月1日には全ラインナップが販売開始に。ファン必携のスペシャルシリーズを詳しくご紹介します♪

原作イラスト満載の特別版weeks

©青山剛昌/小学館

『名探偵コナン』の原作イラストを全ページにちりばめた特別版「週間手帳weeks」は、2026年4月はじまりの月曜スタート仕様。

©青山剛昌/小学館

©青山剛昌/小学館

巻末には「手帳に使える暗号表」や「探偵豆知識」など7つのおまけページも。

©青山剛昌/小学館

表紙は、100巻記念イラストを使用した「名探偵コナン/メモリアルコナン」と、蝶ネクタイ型変声機や探偵バッジを織り模様で表現した「名探偵コナン/コナンモチーフ」の2種類。

©青山剛昌/小学館

価格は各3,850円（税込）で、腕時計型麻酔銃モチーフの下敷きが付属します。

手帳カバーや文具も多彩にラインナップ

©青山剛昌/小学館

2026年2月1日からは、コナンの世界観を楽しめる文具が一斉に登場。「CaseClosed!手帳カバー」はオリジナル（A6）サイズ7,700円（税込）、カズン（A5）サイズ8,800円（税込）。

「喜怒哀楽シールセット」660円（税込）、「クリアスタンプ」1,980円（税込）、「怪盗キッドのマジカルポケット」660円（税込）などユニークなアイテムが勢ぞろい。

「事件の予感？メモパッド」770円（税込）や「トリプルフェイスメモセット」990円（税込）、「stappoコナンモチーフ」4,400円（税込）も見逃せません。

先行予約と発売スケジュールをチェック

©青山剛昌/小学館

特別版weeks2種は、2025年12月1日11時～2026年1月15日11時まで先行予約が可能。予約数が上限に達し次第終了となり、発送は2026年2月上旬から順次行われます。

全ラインナップは2026年2月1日11時より発売。ほぼ日オンラインストア、楽天市場、Amazon、名探偵コナンプラザなどで購入でき、店舗によって取り扱いや発売時刻が異なる場合があります。

確実に手に入れたい方は、事前のチェックがおすすめです♪

コナンと過ごす一年を手帳で楽しんで♡

『名探偵コナン』とほぼ日手帳がコラボした2026springシリーズは、原作の魅力を日々感じられる仕掛けが満載。

weeksだけでなく、手帳カバーや文具もファン心をくすぐるデザインばかりです。新年度のスタートを彩る特別な手帳とともに、毎日の記録がもっと楽しくなるはず♪

先行予約・一般販売ともに期間が限られているため、気になるアイテムは早めにチェックしてみてください。