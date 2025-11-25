WANIMA¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØExcuse Error¡ÙÍèÇ¯4·î¤è¤ê³«ºÅ¡¡½éÆü Å·Áð¸ø±é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ë
¡¡WANIMA¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØWANIMA 2026 TOUR ¡ÈExcuse Error¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡§WANIMA¡¢¥Ä¥¢ー¡ØCatch Up TOUR -1 Time 1 Chance-¡Ù78ËÜÌÜ¡¦Zepp Haneda¤ÇÅÁ¤¨¤¤Ã¤¿°¦¤È¾ðÇ®¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Íè½Õ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØExcuse Error¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ³«ºÅ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È´Ö°ã¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡£»ß¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢4·î11Æü¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎKENTA(Vo/Ba¡Ë¤ÈKO-SHIN¡ÊGt/Cho¡Ë¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ Å·Áð¸ø±é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£WANIMA¤¬Å·Áð¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØWANIMA Good Job!! Release Party¡ÈWANIMA Å·Áð¤ÎÍð～¡Ö粼ÄÅ½¸Íî¡×À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿1¼þÇ¯～¡É¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Å·Áð¸ø±é¤Î¤ßWANIMA¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¸ø±é¤Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¡¢11·î29Æü15»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë