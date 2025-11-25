¡Ö°°Õ¤Î¤Ê¤¤ÉÔÀµ¼õµë¡×¤Î¥±ー¥¹¤â¡Ä¡ÈÀ¸³èÊÝ¸î¡É¼õµë¼Ô¤¬¡Ö°ä»ºÁêÂ³¡×¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÈÌäÂêÅÀ¡É¤È¤Ï¡Ú¹ÔÀ¯½ñ»Î²òÀâ¡Û
ºòº£¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÉÔÀµ¼õµë¡×¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼õµë¼ÔÂ¦¤Î°À¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ëÎã¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬¿ÆÂ²¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¸í¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î°ä»ºÁêÂ³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤äÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÀìÌç¿¦¤«¤é¤è¤¯É®¼Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤Ç¤µ¤¨¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤È°ä¸À¡¦ÁêÂ³¤¬Íí¤àÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥±ー¥¹¥ïー¥«ーÅù¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸í¤Ã¤¿½õ¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼õµë¼Ô¤¬ÂÐ±þ¤ò¸í¤ë¤È¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Â¿³Û¤ÎÊÝ¸îÈñÊÖ´Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢°Õ¿Þ¤»¤Ì¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤Î¿®ÍêÀ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç¤¤Ê¼Ò²ñÅªÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦»°ÌÚ¤Ò¤È¤ß¡ËÁêÂ³¤Ç°°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹
É®¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬¿ÆÂ²¤Î»àË´¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Ë¡Ø¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯°ä»º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¹¤°¤ËÊÝ¸î¼ÂàÆÏ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢Ê¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Ï¿ÆÀÚ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½õ¸À¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½õ¸À¤Ë¤ÏÀ¸³èÊÝ¸îË¡¾å¤ÎÊ£¿ô¤Î½ÅÂç¤Ê¸í¤ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¼õµë¼ÔËÜ¿Í¤¬¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ä»ñ»º¾õ¶·¤ËÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë¤½¤Î»Ý¤òÊÝ¸î¤Î¼Â»Üµ¡´Ø¤ËÆÏ¤±½Ð¤ëµÁÌ³¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îË¡61¾ò¡Ë¡£¿Æ¤Î»àË´¤Ë¤è¤ë°ä»ºÁêÂ³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ÖÀ¸·×¤Î¾õ¶·¤ÎÊÑÆ°¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÏ½Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê°ãË¡¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¸å¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¡ÖÊÝ¸î¼ÂàÆÏ¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÊÝ¸î¤¬ÅöÁ³¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â»Üµ¡´Ø¤Ï¡Ö°ä»º¤¬¤¤¤¯¤éÆþ¤ë¤Î¤«¡×¤òÄ´ºº¤·¡¢µÞÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ä»ºÁêÂ³¤Î¸ú²Ì¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡ÊÁêÂ³³«»Ï»þ¡Ë¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡ÊÌ±Ë¡896¾ò»²¾È¡Ë¡£¡ÖÊäÂÀ¤Î¸¶Íý¡×¤Ë¤Æ¤é¤·¸·³Ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Ï¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ë¼Ô¤¬¡¢¤Þ¤º¡Ö¤½¤ÎÍøÍÑ¤·ÆÀ¤ë»ñ»º¡¢Ç½ÎÏ¤½¤ÎÂ¾¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×·ï¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡ÊÊäÂÀ¤Î¸¶Íý¡Ë¡£
ÁêÂ³¤·¤¿°ä»º¤Ï¡ÖÍøÍÑ¤·ÆÀ¤ë»ñ»º¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ººÇÄãÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡¢ÊÝ¸î¤ÎÇÑ»ß¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÄä»ß¡Ë¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þ¡Ê¿Æ¤Î»àË´»þ¡Ë°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÊÝ¸îÈñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÖ´Ô¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤ª»Ä¤ë³Û¤¬ºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò¾å²ó¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÊÝ¸î¤¬ÇÑ»ß¤Þ¤¿¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·î12Ëü±ß¤ÎÊÝ¸îÈñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÊÖ´Ô¶â¤òÀ¶»»¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª50Ëü±ß¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó4¤«·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ÏÊÝ¸î¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤ÆË¡¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆÏ½Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¾å½Ò¤·¤¿ÆÏ½ÐµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îË¡78¾ò¡Ë¡×¤ÎÌäÂê¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÉÔÀµ¤Î°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´»þ°Ê¹ß¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸îÈñÅù¤ÎÁ´³Û¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÌ³°÷¤ÎÁ±°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿Á±°Õ¤Î»ÔÌ±¤¬¡¢¤½¤¦¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë´í¤¦¤¤»öÂÖ¤¬¸½¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬ºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¡×
¤Ç¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬ºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿»ö¼Â¤òÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îË¡61¾ò¡Ë¡£ ÁêÂ³¤ÎÈ¯À¸¤òÃÎ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Î¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤¬¸í¤Ã¤¿¶µ¼¨¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸Î°Õ¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¼õµë¤È¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢½êÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤ËÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤Î¸¢ÍøµÁÌ³¤âÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ä»º¤ÎÁ´³Û¤ò¡ÖºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¶âÁ¬¤äÍÂÃù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄ¾¤Á¤ËºÇÄãÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Îã³°Åª¤Ë¤½¤Î°ìÉô¤ò¡Ö¼«Î©¹¹À¸¤Î¤¿¤á¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë³Û¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤Ë»»Æþ¤·¤Ê¤¤¡ÊÀ¸³èÈñ¤Ø¤Î½¼Åö¤òµá¤á¤Ê¤¤¡Ë¼è¤ê°·¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢À¸¶ÈÈñ¡Ê½¢¿¦³èÆ°¤ä»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¡Ë¡¢µ»Ç½½¤ÆÀÈñ¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿°åÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢»Ò¤Î½¢³Ø»ñ¶â¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¶âÁ¬¤äÍÂÃù¶â°Ê³°¤Î¡Ö¸½Êª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ñ»º³èÍÑ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÌäÂê¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÔÆ°»º¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤¬µï½»¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Ãø¤·¤¯¹â³Û¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¾å¤Î¼õµë¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÍ×ÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¸þ¤±ÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ·¿À¸³è»ñ¶â¡×¡Ê¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸·¿ÂßÉÕ¡Ë¤Î³èÍÑ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤òÃ´ÊÝ¤ËÀ¸³è»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¡¢»àË´»þ¤ËÀ¶»»¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¼õµë¼Ô¤¬Â¾¤Î·»Äï»ÐËåÅù¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¾åµ¤Î¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸·¿ÂßÉÕ¡×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤Þ¤êÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°°Õ¤Î¤Ê¤¤ÉÔÀµ¼õµë¡×¤Î»öÎã¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÀ¯ÆâÉô¤Ç¤Î³Î¼Â¤ÊÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤ÈÄêÃå¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¡Ö¼õµë¼Ô¡×¤¬»àË´¤·¤¿¤é¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¿ÆÂ²Åù¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢À¸³èÊÝ¸îË¡¤Ë¤Ï¡¢Áòµ·¡Ê²ÐÁò¤Ê¤ÉºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖÁòº×ÉÞ½õ¡Ê¤½¤¦¤µ¤¤¤Õ¤¸¤ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁòº×¤ò¹Ô¤¦¿Í¡ÊÁêÂ³¿Í¤ä²È¼ç¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
①°äÂ²¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡§Áòº×¤ò¹Ô¤¦ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¡ÊÁêÂ³¿Í¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤âÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ÆÁòµ·ÈñÍÑ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¡£
②°äÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÊÉÔÌÀ¤Ê¡Ë¾ì¹ç¡§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ËÁòº×¤ò¹Ô¤¦ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢¸Î¿Í¤Î°äÎ±¶âÉÊ¤À¤±¤Ç¤ÏÁòµ·ÈñÍÑ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¡£
¿½ÀÁ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁòµ·¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¬¡¢¸Î¿Í¤Îµï½»ÃÏ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸½ºßÃÏ¡Ë¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸Î¿Í¤¬»Ä¤·¤¿¤ª¶â¤äÊªÉÊ¡Ê°äÎ±¶âÉÊ¡Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºÁòµ·ÈñÍÑ¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¤Î¼Â»Üµ¡´Ø¡ÊÌò½ê¡Ë¤Ï°äÎ±¶âÉÊ¤Î¤¦¤Á¶âÁ¬¤äÍ²Á¾Ú·ô¤òÁòº×ÉÞ½õ¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÂ¾¤Î°äÉÊ¡ÊÊªÉÊ¡Ë¤òÇäµÑ¤·¤Æ½¼Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áòµ·ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª°äÎ±¶âÉÊ¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Ï¤½¤Î¤ª¶â¤ò¾¡¼ê¤ËÊÝ¸îÈñ¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÀ¶»»¿Í¤ÎÁªÇ¤¤ò²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤·¡¢ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿À¶»»¿Í¡ÊÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤Ëºâ»º¤ò°ú¤ÅÏ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ÊÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º¤¬À¶»»¡¦Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£»°ÌÚ¤Ò¤È¤ß
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¤Ò¤È¤ßÁî¹çË¡Ì³»öÌ³½ê¡Ë¡£´±¸øÄ£¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ë·¸¤ëµöÇ§²ÄÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÉþ¿½Î©¤Æ¤Î¼êÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÍý¸¢¤ò»ý¤Ä¡ÖÆÃÄê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ê2024Ç¯²þÄûÈÇ¡Ë¡Ù¡Ê¥Ú¥ó¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£