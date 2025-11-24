【Amazon ブラックフライデー】メンズ用やレッグウォーマーも。「まるでこたつソックス」が最大22％オフ
いよいよ2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がスタートしました。今回はセール対象商品の中からつま先まで温めてくれる「まるでこたつソックスシリーズ」をご紹介。寒さが厳しくなるこれからの季節にぴったりのアイテムです。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

メンズ用



特許技術で足元から体を温める。「まるでこたつソックス」メンズサイズ


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリMEN まるでこたつソックス 672-991 メンズ

2,000円 → 1,561円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



就寝中にぴったり。足先が蒸れないレッグウォーマー


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー メンズ 978-994

3,960円 → 3,507円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



レディース用



やさしく包まれているような履き心地


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

1,800円 → 1,457円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

1,800円 → 1,457円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ふわふわの裏側起毛で究極の温かさ。「プレミアムウォーム」


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス プレミアムウォーム あったか 極厚 靴下 冷え対策 裏起毛

4,950円 → 4,455円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



質の良い眠りへと導く。「まるでこたつ就寝時専用レッグウォーマー」


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ 938-994 レディース グレー 22.0-25.0 cm

3,182円 → 2,549円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

1,890円 → 1,589円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TANITA

タニタ Tanita 温湿度計 大画面 一目で室内環境がわかる 時計 カレンダー 温度 湿度 デジタル 壁掛け 卓上 グレー マグネット TT-559 GY

2,199円 → 1,618円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 電気ストーブ ヒーター 暖房器具 電気 足元 小型 省エネ 脱衣所 転倒時電源OFF 400W/800W 2段階切替 軽量 EHT-800W ホワイト

3,544円 → 2,610円（26%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Nutopia

[Nutopia] スウェット メンズ 裏起毛 上下セット パジャマ 秋冬 (L/チャコール(上下セット×1点))

2,480円 → 2,098円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon ブラックフライデー」はこちら


ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も/h2>


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります