【Amazon ブラックフライデー】メンズ用やレッグウォーマーも。「まるでこたつソックス」が最大22％オフ

いよいよ2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がスタートしました。今回はセール対象商品の中からつま先まで温めてくれる「まるでこたつソックスシリーズ」をご紹介。寒さが厳しくなるこれからの季節にぴったりのアイテムです。

メンズ用

特許技術で足元から体を温める。「まるでこたつソックス」メンズサイズ

就寝中にぴったり。足先が蒸れないレッグウォーマー

レディース用

やさしく包まれているような履き心地

ふわふわの裏側起毛で究極の温かさ。「プレミアムウォーム」

質の良い眠りへと導く。「まるでこたつ就寝時専用レッグウォーマー」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も/h2>

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。