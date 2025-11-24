ÃæÅçÈþ²Å42ºÐ¡¢ºÆ¤Ó¡ÖNANA¡×¤ËÊÑ¿È¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤â¤Á¤é¤ê¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö±Ç²è»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖELLE MEN¡×¤¬¡¢¹á¹ÁÈÇ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ì¡²è¡ÖNANA¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Âçºê¥Ê¥Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û42ºÐ¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¡¢ºÆ¤ÓNANA¤Î°áÁõ¤òÈäÏª
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡ÖVivienne Westwood X NANA¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNANA¡×¤¬Ï¢ºÜ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVivienne Westwood¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈ¯É½¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºê¥Ê¥Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¶»¸µ¤ä¼ê¼ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¸«¤¨¡¢NANA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊVivienne Westwood¤ÈNANA¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡ÖNANA¡×À¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿ÀÖ¡ß¹õ¤Î´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤Ë¡¢´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö42ºÍ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤¡£NANA¤Î±Ç²è¤Î»þÂå¤È¤«¤ï¤é¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÃæÅçÈþ²Å¤À¤è¤Í¡Ä¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥Ê¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Èþ²Å¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëNANA¤ÎÈþ²ÅÍÍ¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÈþ²Å¤Á¤ã¤óNANAºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£