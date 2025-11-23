2025年11月15日（土）から、『あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅直営店』と『あべ養鶏場』オンラインショップにて、期間限定商品『黒ごまぷりん』が販売されています。

自社養鶏場で採れた新鮮なたまごを使い、素材は全て北海道のものを使用した『えっぐぷりん』が大人気の『あべ養鶏場』。

画像：株式会社 あべ養鶏場

そんな『あべ養鶏場』から、期間限定商品『黒ごまぷりん』が登場！

ごま特有の香ばしさとコクを備え、『下川六〇酵素卵』（自社卵）を用いたぷりんのベースとなる『えっぐぷりん』とマッチし、口当たりの滑らかさを崩さないように開発されました。

ギフトBOXもあるので、大切な人へのプレゼントやお土産にもおすすめです。

詳細情報画像：株式会社 あべ養鶏場

黒ごまぷりん

価格：460円（えっぐぷりん札幌駅店での価格）

販売場所：北海道札幌市北区北6条西4丁目 JR札幌駅構内 あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅直営店、オンラインショップ

北海道Likers編集部のひとこと

人気の『えっぐぷりん』をベースに、黒ごまを加えたなめらか仕立てのぷりんが登場！

ギフトBOXは、定番商品の『えっぐぷりん』やお好みのぷりんなどとの組み合わせも可能なので、ご希望の方は店舗スタッフにお尋ねくださいね◎

期間限定の商品なので、お土産や贈り物としてだけでなく、自宅用としても味わいたい逸品です。

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。