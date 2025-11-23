¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤¬2ÀïÏ¢È¯¤â¡Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬6È¯µÕÅ¾¾¡Íø¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£DFL¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ò2¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Ç16Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÆÍÆþÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Àá¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ò2¡Ý2¤Ç½ª¤¨¡¢Ï¢¾¡µÏ¿¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ÍÁ³Éé¤±¤Ê¤·¤È¡¢°µ´¬¤Î¡È¶¯¼Ô¤Ö¤ê¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÄ©¤à¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç3¾¡4Ê¬3ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö13¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¤Ï3¾¡1Ê¬¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¸½ºß¤Ï10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æº£Ç¯3·î¤«¤éÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¡¢EL¤â´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î12Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤¬º¸Â¤ÇÄãÃÆÆ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼éÈ÷¿Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£ÎëÌÚ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡¢º£µ¨¸ø¼°ÀïÄÌ»»3ÅÀÌÜ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï17Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼éÈ÷¿Ø¤ò¹¶Î¬¡£ºÆ¤Ó¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥¹¥Æ¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¹â¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹â¤¯Ä·¤ó¤À¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤â¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÈ¿·â¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£22Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬Áê¼ê¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¹¶·â¤Ø°Ü¤ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤òÉÕ¤±¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤¬±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÁ°È¾¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤¬Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥«¡¼¥ë¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£ÄãÃÆÆ»¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢GK¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È52Ê¬¡¢¥«¡¼¥ë¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤»¤Ê¤¤¡£55Ê¬¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤Î½³¤Ã¤¿±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï60Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥«¡¼¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥«¡¼¥ë¤Ø¥Ñ¥¹¡£¤³¤³¤ÏÁê¼ê¤Ë¤Ä¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ°¤¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥±¥¤¥ó¤¬»Å¾å¤²¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
