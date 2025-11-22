¾ïÈØÆ»¤Ç5Âæ¶ÌÆÍ¤¡¢1¿Í½Å½ý¤«¡¡¥ï¥´¥ó¼Ö±¿Å¾¼êÂáÊá¡¢°ñ¾ë
¡¡22Æü¸á¸å2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»ÔÃæÂ¼À¾º¬¤Î¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢·×5Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃË½÷5¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á1¿Í¤Ï½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸©·Ù¤Ï¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷ÂÎ©ÏÂÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬Á°Êý¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤Ë¤¤¤¿ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤â¾×ÆÍ¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤ÏºÇ½é¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤Ç¡¢ºùÅÚ±º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¡£