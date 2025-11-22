SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、自身のバストは「正直めちゃくちゃ重いです」 悩みを明かす
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が21日までに、自身のインスタグラムを更新。自身のバストについての悩みを明かした。
昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。インスタグラムでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、今年は初写真集の販売も行った。
今回は「今までバストについて話した事ありませんでしたが DMも来たり女性の悩みでもあると思うので少し」とはじめ、「えー。正直めちゃくちゃ重いです。走ると邪魔です。もちろんテニスの時も。おもりが付いているみたいなものなので肩も前に入ります。私の首を痛める悩みはそこも原因の１つだと思います。手術をするわけにもいかないのでしっかりケアをしないと とんでもなく肩が凝ります」とコメント。
続けて「ここでケアについて話しますと、日頃から自分でマッサージもやりますが ちゃんとマッサージも受けに行っています。私の行っているサロンではオイルマッサージもありますが バストマッサージというメニューもあります。なかなか女性も最初に行くのは何か結婚式前などきっかけが必要かもとは思いますが、日頃からのケアはやはり大事です。本当に姿勢に影響します。それに形も良くなりますし背中や脇腹もすごくスッキリします。女性のみなさんぜひ近くのバストケアマッサージなど調べて スペシャルケアの日も作ってみてください」と呼びかけた。
水着姿も写真で添えており、ファンからは「可愛くてナイスバディ」「魅力的で釘付けになります」などの声が寄せられた。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の29歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」インスタグラム（ayano_1006）
