ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¡Öµ¤ÇÛ¤ê¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌîÏ¤²ÂÂå¤Ø¤Î ¡È¿ÀÂÐ±þ¡É ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø¥¢¥í¥Á¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÃ±ÆÈ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÌÚÂ¼¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éTVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡Ø¥¢¥í¥Á¡Ù¤Î¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥À¥á¤â¤È¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤È¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¤Î2¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¶å½½¶åÎ¤Ä®¡£¥í¥±ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿©Æ²¤ä³Ø¹»¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈË¬¤ì¤¿¡£»¨²ßÅ¹¤ò±Ä¤à ¡ÈÌ¾Êª»ÐËå¡É ¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈËÜµ¤¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ô¥Þ¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë»±¤µ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¡ª¡Õ
¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ..µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡Õ
¡¡¤È¡¢ÌÚÂ¼¤¬¸«¤»¤¿µ¤ÇÛ¤ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¢¥í¥Á¡Ù¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÇòÃÏ¿Þ¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë½©»³¤È¥²¥¹¥È¤¬¥í¥±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡¥í¥±ÅöÆü¤Ï±«¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡¢ÄÌ¾Î¥Þ¥Ã¥×¥¹¤Î2¿Í¤¬±«¤Î¤Ê¤«¤ÇÃÏ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢±«¤Î¤Ê¤«¡¢¥´¥á¥ó¥´¥á¥ó¡Ù¤È¶î¤±Â¤Ç¶á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼¡¤Î¥í¥±¾ì½ê¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¤â¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ã¥×¥¹¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡4·î¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤Î¸ø¼°YouTube¤ËÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖGU¡×¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÈ¤à´ë²è¤Ç¡¢ÌîÏ¤¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËL¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯XL¥µ¥¤¥º¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÚÂ¼¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¸ø¼°YouTube¤Ç¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¤ó¡×¤òË¬Ìä¡£¿©»ö¤È¥È¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Å¹°÷¤¬¿©´ï¤Ê¤É¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤È¼«¤éÊÒ¤Å¤±¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¡Ê¿©´ï¤ò¡Ë½Å¤Í¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿»Ñ¤Ë¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÃÏÌ£¤À¤±¤É¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢½îÌ±Åª¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÌÚÂ¼¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î ¡È¥¥à¥¿¥¯Áü¡É ¤«¤é½ù¡¹¤ËÃ¦µÑ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£