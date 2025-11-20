ZOZOTOWN¤È¡ÖHappy Hacking Keyboard¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò11·î18Æü¤«¤é¼õÃíÈÎÇä¡£
ZOZO¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ー¥Üー¥É**¡ÖHappy Hacking Keyboard¡Ê°Ê²¼¡¢HHKB¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´6·¿**¤òZOZOTOWN¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00¤«¤é12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§HHKB ¡ß ZOZOTOWN
¼õÃíÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î18Æü～12·î5Æü
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
IT¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹Âè2ÃÆ´ë²è
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖGitHub ¡ß ZOZOTOWN¡×¥³¥é¥Ü¤ËÂ³¤¯¡¢IT¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥ー¥Üー¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥×¥í¥°¥é¥Þー¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëHHKB¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ー¥Üー¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢HHKB¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
Á´6·¿¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î6¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¤¤º¤ì¤âHHKB¤ÎÆÃÄ§¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£LOVE. TEE¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HHKB¤Ø¤Î°¦¤ò¡ÖLOVE.¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£ PLAY Keyboard TEE¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HHKB¤Î¡ÖÂÇ¸°´¶¡Ê¥ー¤ò²¡¤·¤¿¤È¤¤Î´¶¿¨¡Ë¡×¤òÈ¯Ë¢¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¿¨´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£ HHKB Studio GRID LONG SLEEVE TEE¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HHKB¤Î¥ー¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡£ HAPPY TIME LONG SLEEVE TEE¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HHKBÆÈ¼«¤Î¾¦ÉÊ¥«¥éー¡ÖËÏ¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡Ë¡×¡ÖÀã¡ÊÇò¿§¡Ë¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡£ OLD LOGO FOODIE¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HHKB¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñー¥«ー¡£ LOVE. CAP¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡ÖLOVE.¡×¥í¥´¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¡£
¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHHKB¥æー¥¶ー¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ËZOZOTOWN¤¬»²²Ã
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¼õÃíÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Î11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëHHKB¤ÎÇ¯¼¡¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHHKB¥æー¥¶ー¥ßー¥È¥¢¥Ã¥× Vol.9¡×¤ËZOZOTOWN¤¬¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËZOZO¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òYouTube¥é¥¤¥Ö¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Í½Äê¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢YouTube¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î»ëÄ°¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Ì¾¾Î¡§HHKB¥æー¥¶ー¥ßー¥È¥¢¥Ã¥× Vol.9
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30～21:00
¾ì½ê¡§LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖLODGE¡×¡¢YouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®URL¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHappy Hacking Keyboard¡×¤È¤Ï
Happy Hacking Keyboard¡ÊHHKB¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ー¥Üー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀÅÅÅÍÆÎÌÌµÀÜÅÀÊý¼°¤Ë¤è¤ëÈæÎà¤Ê¤ÂÇ¸°´¶¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É¡¢¥ー¥Üー¥ÉÆþÎÏ¤ËÄ¹»þ´Ö¸þ¤¹ç¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿¤ÎºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤È¡ÖÆþÎÏ¤Î¡Ø¼Á¡Ù¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢Â¾¤Î¥ー¥Üー¥É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆÈ¼«¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
½é¥³¥é¥Ü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯
¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ZOZOTOWNÆâ¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇä´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢2026Ç¯2·î²¼½Üº¢¤ÎÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¼õÃíÈÎÇä´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ËºÆÅÙÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ä¥ー¥Üー¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Æ¥Ã¥¯Ê¸²½¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ã¥é¥êー
