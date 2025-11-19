◆これまでのあらすじ



ニューヨーク駐在をきっかけに、付き合っていた彼女と別れることになった成瀬遥斗（28）は、マンハッタンで新しい出会いを求めることにした。ランニングサークルで出会ったマヤとは、宗教観の違いなどからあっさりと終わりを迎え、今度はマッチングアプリを始めることに。



Vol.3 マッチングアプリ をニューヨークで使ってみたら



「あぁ、疲れた…」





夜中の2時5分。日本とのWeb会議を終え パソコン を閉じると、遥斗はそのままソファに沈み込んだ。進めていた投資案件に陰りが見え、今後の方針を決める前に、急きょ日本チームと事前ミーティングが開かれることになったのだ。マヤと別れて数週間。相変わらず忙しい毎日を過ごすが、ふとした瞬間に寂しさを感じる。明日も早いしもう寝なければと思うが、頭が冴えてすぐに寝られそうになかった遥斗は、ふとスマホを手に取った。指先が止まったのは、 マッチングアプリ のアイコン。勢いで登録したはいいが、それから一度も開いていない。仕事の忙しさを理由に、 出会い から逃げていた。本音は、元カノの美沙にフられ、マヤにもあっさりと乗り換えられ、プライドが傷ついていた。それに、海外での 出会い は、文化の違いとともに、宗教観の違いもある。気が合うだけでは乗り越えられない現実に直面し、恋愛が億劫になっていた。― ニューヨークって 出会い は多いのに、自分に合う彼女を探すって大変だな…。そういえば、と思い出す。アメリカの アプリ は登録時の設定が驚くほど細かい。基本情報だけでなく、恋愛の目的や宗教観と熱心さ、さらに アプリ によっては政治観まで問われる。 アプリ での 出会い は、初めから相手が何を求めているのかわかりやすく効率がいい。最近はニューヨークでも アプリ での 出会い が主流だと同僚が言っていたが、納得がいく。遥斗は アプリ を開いた。その瞬間、自分にlikeをつけた人が画面に浮かび上がる。相手は、アメリカ人で弁護士の女性、アリソン。カールしたブラウンの髪を下ろし、友人に撮ってもらったような自然な笑顔が好印象だった。プロフィールには、「Jazz and coffee lover」と書いてある。ジャズが好きな遥斗は嬉しくなり、夜中のテンションもあり、メッセージを送ってみた。



「ジャズが好きなんですね、どこかいいところ知っていますか？」



けれど、もう寝てしまったのか連絡は返ってこない。



その日はそのまま、ソファで寝落ちした。



次の日、昼休みにアプリを確認すると、彼女からメッセージが返ってきた。



「あなたも？今いろいろなところを巡って探しているところ。どこかお気に入りはある？」



自然に遥斗の頬が緩む。



― ちょっとダメだったくらいで、何を凹んでいたんだろ。ここはニューヨーク。素敵な女性はいくらでもいるよな。



そこから何通かやりとりし、会うことになった。



初回のデートは、ソーホーにある『Citizens of SOHO, A Breakfast and Restaurant and Cafe』で、まずは軽くお茶でもと、彼女が指定した店で待ち合わせる。



緊張しながら待っていると、知的な雰囲気の彼女が笑顔で遥斗の方に歩いてきた。



「Hi, you must be Haruto!（あなたが遥斗ね）」

「Yes, nice to meet you, Allison.（はじめまして、アリソン）」



軽く挨拶を済ませ、コーヒーを頼むと、彼女はいきなり核心を突いてきた。



「So, tell me. Are you looking for something real, or just enjoying the New York dating scene?（あなたは本気の恋を探しているの？それとも遊び？）」



思ってもみない角度からの直球な質問に、遥斗は一瞬固まった。



― 初対面でそれを聞くんだ…。確かに、効率を好むニューヨーカーらしいな。



日本では暗黙で察するような事柄だが、彼女は聞き慣れているのか当然のように尋ねる。



戸惑いながらも「もちろん真剣な交際だよ」と答えた。



その言葉に、彼女は少し口角を上げる。



「良かった、お互い目的ははっきりさせとかないとね」



初対面から驚きのスタートだったが、二人はほどなく打ち解けた。



国際案件を抱える弁護士らしく、話題は経済から政治、ワインまで縦横無尽。



テンポも速く、物知りなアリソンとの会話は刺激的だった。



別れ際に「次はディナーね」と誘われた時、遥斗も同じ気持ちだった。



― アジア人男性はこっちでモテないって聞いていたけど、なんだ、結局気持ちが通じれば大丈夫だ。



遥斗の傷ついたプライドが、またゆっくりと形を取り戻し始めていた。



そして迎えたディナーデート。



今度は遥斗が選ぶ番だと、先輩の二宮から勧められたGreenwich Aveの『Olio e Più』というレストランを予約した。



待ち合わせ時間ぴったりに現れたアリソンは、彼女に似合うペンシルドレスに身を包み、ワインリストを広げながら言った。



「今日はあなたがオーダーしてくれる？男性にリードしてもらいたいの」



自立した彼女の口からそう言われたのは意外だったが、彼女の好きそうな赤ワインを選ぶ。



「いい選択ね、悪くないわ」



― ん？なんだろう、この違和感…。



褒められているのか試されているのかわからず、遥斗は複雑な気持ちになった。



それでも、彼女とのデートは楽しく、2軒目にはアリソンが行きたいというジャズバー『Terra Blues』に行き、心から楽しんだ。



帰りはタクシーで送り届け、別れのハグをした時に一瞬生まれた微妙な間。



― 流石に、キスをするにはちょっと早いよな…。



ぎこちなくアリソンにお礼を言うと、遥斗はそのまま自宅へと帰った。



順調に仲を深めていると感じていたが、3回目のデートあたりから、アリソンの言葉に少しずつ違和感が混じり始めた。



「女性の椅子をひくのはデートの基本よ」

「会話にもっとウィットが欲しいわ」

「もっと筋肉トレしないの？ジムは週何回？」



彼女の言葉はまるでチェックリストのようだ。

「Haruto… you’re great, but in this city, confidence is everything. Hold the door, order the drinks, own the room.（あなたは素敵よ、でもここは自信がすべてなの。ドアを開けてドリンクを注文して、この空間を仕切るの）」



微笑みながら言うその顔からは、本心が垣間見えた。



― 俺では物足りないってこと…？



再び遥斗のプライドが崩れそうになる。だが遥斗は空気が重くならないように、柔らかい表情で本音を伝えた。



「そんなに色々言われると、疲れるよ」



すると、アリソンは遥斗が言い返すと思わなかったのか一瞬わずかに目を見開き、そして冗談っぽく笑う。



「Think of it as grooming you into a real NYC gentleman.（ニューヨークにふさわしい男性になるための勉強と思ってよ）」



- 待って、俺は育てられてるってこと？俺が理想の男になるか試してるだけ？



笑顔のままグラスを傾ける彼女を見ながら、遥斗はすっと気持ちが冷めていくのを感じた。



その夜、部屋に戻ってスマホを開くと、彼女からのメッセージが届いている。



『この髪型、ハルトに似合うと思うの』



言葉と共に、数枚の男性の写真。



どれもサイドを短く刈り、前髪をジェルで後ろに流したスタイル。



ー またか…。



返信する気になれず、遥斗はスマホの通知音を消し、ベッドの上に放り投げた。



そのまま連絡の頻度が低くなり、3週間ほどで連絡が完全に途絶えた。



せっかくニューヨークにいるのだから、どうせなら現地の人と出会ってみたい。



そう思う一方で、ここでの恋愛は想像以上に難しく、エネルギーを奪う。



これまで高くそびえ立っていたプライドはグラグラと平衡感覚を失くし、遥斗は珍しく自信を失った。



◆



数日後。



オフィスでコーヒーブレイクを取ろうと休憩室に行くと、先輩の二宮がいた。



「よ。そういや、この間教えた店どうだった？デートだろ？」

「お店、すごくよかったです。ありがとうございます」

「その割に、全然楽しそうじゃないな。最近プライベートはどうなの？」



二宮は自分が幸せな結婚をしたので、結婚の良さを布教したいのか、何かと遥斗のプライベートに口を出したがる。



「ちょっと今は疲れてしまって…休憩中です」

「何言ってんだよ、仕事も恋愛もさっさと動かないと、良い案件は誰かにかっさらわれるぞ。よし、俺が次のデート相手を決めてやる」



二宮はさっそく遥斗に、スマホを出すように促す。



遥斗は断れず、仕方なくスマホを渡した。



二宮は真剣な顔でアプリを開くと、突然「Wow!」と声を漏らす。



「ちょっと遥斗、この子見てみろよ」



興奮気味に見せられた写真には、息を呑むほど美しい女性が笑顔を向けていた。



長く艶のある黒髪に印象的な猫目。背景にはブルックリンブリッジが写っている。



名前はLin、年齢は27。出身は上海。



「よし、次はこの子だ。俺がlikeを押しといてやるよ」



止める間もなく二宮がプロフィール横のハートをタップし、メッセージを書いて送ってしまった。



「もう送っちゃったんですか！？何を書いたんですか！」



慌てる遥斗に、二宮は悪い笑顔でスマホを返し、行ってしまった。



恐る恐るメッセージを確認する。



「If elegance had a face, I’m pretty sure it’d look a lot like yours.（もしエレガンスという言葉に顔があったら、君にそっくりだろうね）」



- 嘘だろ…。よくこんなクサいセリフ思いつくな…。



やっちゃった…と思った瞬間、リンとマッチした通知が届く。



疲れていた遥斗の心に、再び小さな火が灯った。



