12星座別「恋愛」あるある!?「魚座（うお座）」のあなたは「優柔不断すぎる」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
「この人と別れたい……」と思ったものの、なかなか行動に移せない人がいます。情があるから、新しい恋を始める自信がないから、面倒くさいから……など理由はさまざま。別れを決断するのに時間がかかるのはどんなタイプでしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■魚座（うお座）……優柔不断すぎる
共感力が高く、相手の気持ちに敏感な魚座。別れたいと思っても、相手の悲しむ姿を見たくなくて言葉を飲み込んでしまうことが多いでしょう。さらに優柔不断な性格のため、別れると決心しても恋人を前にすると心が揺れ、本当に別れるべきか迷ってしまいがち。決断するのには非常に時間がかかるタイプでしょう。
・協力：東京・池袋占い館セレーネ
・監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
