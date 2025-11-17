「make up for」の意味は？顔にメイクすることじゃなくて…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「埋めあわせをする」「償いをする」でした！

「make up」だけだと「作り上げる」という意味ですが、「for」がつくだけでまったく違う意味になります。

「埋めあわせをする」という意味から、「足りないものを補う」と言いたいときにも使えますよ。

「I wanted to make up for hurting your feelings.」

（あなたの気持ちを傷つけたことを償いたかったのです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。