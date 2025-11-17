「make up for」の意味は？顔にメイクすることじゃなくて…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「make up for」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「埋めあわせをする」「償いをする」でした！
「make up」だけだと「作り上げる」という意味ですが、「for」がつくだけでまったく違う意味になります。
「埋めあわせをする」という意味から、「足りないものを補う」と言いたいときにも使えますよ。
「I wanted to make up for hurting your feelings.」
（あなたの気持ちを傷つけたことを償いたかったのです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部