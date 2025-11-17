この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「出前館の"調理遅延時の対応"に批判の声？お客さんに電話しなくて良いは本当なの？」にて、デリバリー配達員のレクターさんが、出前館による遅延時の連絡対応について率直な疑問を語った。先日、配達員向けに送信されたメールでは、従来あった『20分以上遅れそうな場合はお客様に連絡を』というルールが変わったようなニュアンスが記されていたが、「メールの内容で色々と疑問点とかがありまして、特に遅延時の対応とかに関しても違和感を覚えたり」と率直な思いを明かした。



レクターさんは、実際にサポートに問い合わせた結果、「今まで通り20分以上遅れる場合は、極力電話をしてくださいとのことでした」と報告。公式のルールが大きくは変わっていないことが確認できたとしながらも、「お客様へのご連絡は必須ではありません」という文言や自動的に遅延通知がされる点について、「これ通知だけでいいんじゃないかって思っちゃうんですけども…」と現場の混乱を指摘した。



調理遅延対応についても、「調理待ちの際は加盟店を離れないでください」という規定に「バイクや軽貨物の方は長時間駐車で駐禁を取られる可能性がある」と問題提起。「我々は別に従業員でもなんでもないので、ここまでを縛ることは基本的に出前館側はできない…臨機応変に離れていいんじゃないかな」と疑問を呈した。



さらに、注文が集中しがちな“ゴーストレストラン”での待機問題や、出前館のシステムの古さにも言及。「いろいろと出前館側が配達員に求めるなら、調理待ちが多い店舗にもペナルティを与えるなど双方向の改善が必要では」と提案。またダブルピック割合拡大の方針についても「今の仕組みのままだと、トラブルも増えそうな感じはある」と慎重姿勢を示した。



最後に視聴者へ「最近私の出前館稼働頻度はかなり減っている」「皆さんはどうですか」と問いかけ、「今後もフーデリ業界の実情を動画で発信していくのでお願いします」と締めくくった。