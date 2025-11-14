Yunthが贈る冬のBeauty Gift♪豪華プレゼント企画で“冬美肌”を先取り

乾燥が気になる冬こそ、自分の肌に“ご褒美ケア”をしたくなる季節。そんな時期にYunthから、嬉しいプレゼントが当たる「冬のBeauty Gift Campaign」がスタートします。生ビタミンC*²を閉じ込めた名品「生VC美白美容液」や、ハリ肌へ導く「生VAダーマ美容液」など、ブランドを代表するアイテムを体験できる豪華企画が満載。フォロー＆リポストで気軽に応募できる第一弾と、購入で応募できる第二弾の2本立てで、冬のスキンケアをより楽しく彩ります♪

豪華サンプルや現品が当たる第一弾

11月14日（金）～25日（火）の期間に、Yunth公式Xをフォロー＆リポストするだけで応募できる第一弾。

抽選で5,000名には「生VC美白美容液」1ml×2包と「生VAダーマ美容液」1g×2包のサンプルセットが届きます。

さらに100名には両美容液の現品に加え、人気の「フュージョンクレンジング」の現品が入った〈Special GIFT BOX〉をプレゼント。気軽に参加できるうえ、Yunthの魅力をしっかり体感できるチャンスです。

CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」

購入で応募できる第二弾ギフト

11月27日（木）～12月16日（火）に実施される第二弾では、Yunth商品を5,000円（税込）以上購入した方が対象。

応募者の中から100名に、ブランドの主要アイテムを詰め合わせた〈YunthコンプリートBOX〉をプレゼント。

また同数の100名には、「生VC美白美容液」と「生VAダーマ美容液」各6箱をセットにした〈Wの“生”美容液 6ヶ月集中ケアセット〉が当たります。すべての当選者にYunthオリジナルトートバッグが付く特別感も魅力です♪

冬の肌に寄り添うYunthの人気アイテム

ブランドを代表する「生VC美白美容液」は1ml×28包入りで3,960円（税込）。開封後30秒¹のフレッシュな使用感や、高保湿なのにベタつかない心地よさが支持されています。

「生VAダーマ美容液」は1g×28包入りで4,950円（税込）。生レチノール⁴とナイアシンアミドを配合し、毛穴やシワにアプローチしながらハリ感を引き出す美容液です。

さらに「フュージョンクレンジング」（120ml・3,289円（税込））はオイル×ジェルの“倍落ちクレンジング⁶”で、メイク汚れをしっかりオフしながら、約92％美容液成分⁸のうるおいで洗い上げます。

*1：2025年9月末時点 *2：アスコルビン酸 *4：レチノール油液（ビタミンA 166,667IU/g）（保湿） *6：オイルとジェルの２つの基材で落とすこと *8： 保湿成分

冬の肌に贈る特別なギフトを楽しんで

寒さと乾燥が深まる季節に、肌をいたわるきっかけをくれるYunthの「冬のBeauty Gift Campaign」。

人気美容液のサンプルから豪華セットまで、Yunthの魅力を一度に体感できる内容が揃い、ワクワクが高まります♡日々のスキンケアを丁寧にしたい冬だからこそ、特別なアイテムとの出会いは嬉しいもの。

ぜひこの機会に参加して、透明感*⁴あふれる冬肌への一歩を踏み出してみてください。