　北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月13日にグループD、F、I、Kの計８試合が開催された。

　グループDでウクライナを４−０と下したフランスが本大会出場を決めた一方、グループFの首位ポルトガルがアイルランドに０−２と敗れて今予選初黒星を喫した。

　前半に２失点のポルトガルは59分、なんとキャプテンのクリスチアーノ・ロナウドをレッドカードで失う。最初はイエローカードが提示されたが、VARで検証した結果、相手の背中への“痛恨の肘打ち”で一発退場となった。

　勝点を伸ばせなかったポルトガルは、最終節の結果次第で首位陥落の恐れも出てきた。

　グループIでは首位のノルウェーと２位のイタリアが順当勝ち。最下位モルドバを相手に苦戦したイタリアは終盤の88分にマンチーニのゴールでようやく先制すると、後半のアディショナルタイム（90＋２分）にエスポージトの得点でダメを押して２−０とした。ちなみに、最終節はノルウェーとイタリアの直接対決だ。

　すでにイングランドが本大会出場を決めているグループKでは、アンドラを１−０と破ったアルバニアが２位確定という結果に。これでアルバニアは３月のプレーオフを戦うことになる。

　グループD、F、I、Kの試合結果と順位表は以下のとおりだ。
 
【グループD】
１位　フランス　　　　　勝点13／４勝１分０敗／13得点・３失点
２位　アイスランド　　　勝点７／２勝１分２敗／13得点・９失点
３位　ウクライナ　　　　勝点７／２勝１分２敗／８得点・11失点
４位　アゼルバイジャン　勝点１／０勝１分４敗／２得点・13失点

11月13日（左がホームチーム、以下同）
アゼルバイジャン　０−２　アイスランド
フランス　４−０　ウクライナ
11月16日
アゼルバイジャン　−　フランス
ウクライナ　−　アイスランド

【グループF】
１位　ポルトガル　　勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点
２位　ハンガリー　　勝点８／２勝２分１敗／９得点・７失点
３位　アイルランド　勝点７／２勝１分２敗／６得点・５失点
４位　アルメニア　　勝点３／１勝０分４敗／２得点・10失点

11月13日
アルメニア　０−１　ハンガリー
アイルランド　２−０　ポルトガル
11月16日
ハンガリー　−　アイルランド
ポルトガル　−　アルメニア

【グループI】
１位　ノルウェー　勝点21／７勝０分０敗／33得点・３失点
２位　イタリア　　勝点18／６勝０分１敗／20得点・８失点
３位　イスラエル　勝点９／３勝０分４敗／15得点・19失点
４位　エストニア　勝点４／１勝１分６敗／８得点・21失点
５位　モルドバ　　勝点１／０勝１分６敗／４得点・28失点

11月13日
ノルウェー　４−１　エストニア
モルドバ　０−２　イタリア
11月16日
イスラエル　−　モルドバ
イタリア　−　ノルウェー

【グループK】
１位　イングランド　勝点21／７勝０分０敗／20得点・０失点
２位　アルバニア　　勝点14／４勝２分１敗／７得点・３失点
３位　セルビア　　　勝点10／３勝１分３敗／７得点・９失点
４位　ラトビア　　　勝点５／１勝２分４敗／４得点・13失点
５位　アンドラ　　　勝点１／０勝１分７敗／３得点・16失点

11月13日
アンドラ　０−１　アルバニア
イングランド　２−０　セルビア
11月16日
アルバニア　−　イングランド
セルビア　−　ラトビア

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

