C・ロナウドが“痛恨の肘打ち”で一発退場。今予選初黒星のポルトガルは最終節の結果次第で首位陥落の恐れも【W杯欧州予選】
北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月13日にグループD、F、I、Kの計８試合が開催された。
グループDでウクライナを４−０と下したフランスが本大会出場を決めた一方、グループFの首位ポルトガルがアイルランドに０−２と敗れて今予選初黒星を喫した。
前半に２失点のポルトガルは59分、なんとキャプテンのクリスチアーノ・ロナウドをレッドカードで失う。最初はイエローカードが提示されたが、VARで検証した結果、相手の背中への“痛恨の肘打ち”で一発退場となった。
勝点を伸ばせなかったポルトガルは、最終節の結果次第で首位陥落の恐れも出てきた。
グループIでは首位のノルウェーと２位のイタリアが順当勝ち。最下位モルドバを相手に苦戦したイタリアは終盤の88分にマンチーニのゴールでようやく先制すると、後半のアディショナルタイム（90＋２分）にエスポージトの得点でダメを押して２−０とした。ちなみに、最終節はノルウェーとイタリアの直接対決だ。
すでにイングランドが本大会出場を決めているグループKでは、アンドラを１−０と破ったアルバニアが２位確定という結果に。これでアルバニアは３月のプレーオフを戦うことになる。
グループD、F、I、Kの試合結果と順位表は以下のとおりだ。
【グループD】
１位 フランス 勝点13／４勝１分０敗／13得点・３失点
２位 アイスランド 勝点７／２勝１分２敗／13得点・９失点
３位 ウクライナ 勝点７／２勝１分２敗／８得点・11失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分４敗／２得点・13失点
11月13日（左がホームチーム、以下同）
アゼルバイジャン ０−２ アイスランド
フランス ４−０ ウクライナ
11月16日
アゼルバイジャン − フランス
ウクライナ − アイスランド
【グループF】
１位 ポルトガル 勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点
２位 ハンガリー 勝点８／２勝２分１敗／９得点・７失点
３位 アイルランド 勝点７／２勝１分２敗／６得点・５失点
４位 アルメニア 勝点３／１勝０分４敗／２得点・10失点
11月13日
アルメニア ０−１ ハンガリー
アイルランド ２−０ ポルトガル
11月16日
ハンガリー − アイルランド
ポルトガル − アルメニア
【グループI】
１位 ノルウェー 勝点21／７勝０分０敗／33得点・３失点
２位 イタリア 勝点18／６勝０分１敗／20得点・８失点
３位 イスラエル 勝点９／３勝０分４敗／15得点・19失点
４位 エストニア 勝点４／１勝１分６敗／８得点・21失点
５位 モルドバ 勝点１／０勝１分６敗／４得点・28失点
11月13日
ノルウェー ４−１ エストニア
モルドバ ０−２ イタリア
11月16日
イスラエル − モルドバ
イタリア − ノルウェー
【グループK】
１位 イングランド 勝点21／７勝０分０敗／20得点・０失点
２位 アルバニア 勝点14／４勝２分１敗／７得点・３失点
３位 セルビア 勝点10／３勝１分３敗／７得点・９失点
４位 ラトビア 勝点５／１勝２分４敗／４得点・13失点
５位 アンドラ 勝点１／０勝１分７敗／３得点・16失点
11月13日
アンドラ ０−１ アルバニア
イングランド ２−０ セルビア
11月16日
アルバニア − イングランド
セルビア − ラトビア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
グループDでウクライナを４−０と下したフランスが本大会出場を決めた一方、グループFの首位ポルトガルがアイルランドに０−２と敗れて今予選初黒星を喫した。
前半に２失点のポルトガルは59分、なんとキャプテンのクリスチアーノ・ロナウドをレッドカードで失う。最初はイエローカードが提示されたが、VARで検証した結果、相手の背中への“痛恨の肘打ち”で一発退場となった。
グループIでは首位のノルウェーと２位のイタリアが順当勝ち。最下位モルドバを相手に苦戦したイタリアは終盤の88分にマンチーニのゴールでようやく先制すると、後半のアディショナルタイム（90＋２分）にエスポージトの得点でダメを押して２−０とした。ちなみに、最終節はノルウェーとイタリアの直接対決だ。
すでにイングランドが本大会出場を決めているグループKでは、アンドラを１−０と破ったアルバニアが２位確定という結果に。これでアルバニアは３月のプレーオフを戦うことになる。
グループD、F、I、Kの試合結果と順位表は以下のとおりだ。
【グループD】
１位 フランス 勝点13／４勝１分０敗／13得点・３失点
２位 アイスランド 勝点７／２勝１分２敗／13得点・９失点
３位 ウクライナ 勝点７／２勝１分２敗／８得点・11失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分４敗／２得点・13失点
11月13日（左がホームチーム、以下同）
アゼルバイジャン ０−２ アイスランド
フランス ４−０ ウクライナ
11月16日
アゼルバイジャン − フランス
ウクライナ − アイスランド
【グループF】
１位 ポルトガル 勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点
２位 ハンガリー 勝点８／２勝２分１敗／９得点・７失点
３位 アイルランド 勝点７／２勝１分２敗／６得点・５失点
４位 アルメニア 勝点３／１勝０分４敗／２得点・10失点
11月13日
アルメニア ０−１ ハンガリー
アイルランド ２−０ ポルトガル
11月16日
ハンガリー − アイルランド
ポルトガル − アルメニア
【グループI】
１位 ノルウェー 勝点21／７勝０分０敗／33得点・３失点
２位 イタリア 勝点18／６勝０分１敗／20得点・８失点
３位 イスラエル 勝点９／３勝０分４敗／15得点・19失点
４位 エストニア 勝点４／１勝１分６敗／８得点・21失点
５位 モルドバ 勝点１／０勝１分６敗／４得点・28失点
11月13日
ノルウェー ４−１ エストニア
モルドバ ０−２ イタリア
11月16日
イスラエル − モルドバ
イタリア − ノルウェー
【グループK】
１位 イングランド 勝点21／７勝０分０敗／20得点・０失点
２位 アルバニア 勝点14／４勝２分１敗／７得点・３失点
３位 セルビア 勝点10／３勝１分３敗／７得点・９失点
４位 ラトビア 勝点５／１勝２分４敗／４得点・13失点
５位 アンドラ 勝点１／０勝１分７敗／３得点・16失点
11月13日
アンドラ ０−１ アルバニア
イングランド ２−０ セルビア
11月16日
アルバニア − イングランド
セルビア − ラトビア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！