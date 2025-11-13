中国、複数の措置を講じて民間投資の発展を促進

中国国家発展改革委員会によると、中国は複数の措置を講じて民間投資の発展を促進する。

中央政府予算の枠内での投資を着実に利用するため、条件を満たした民間投資プロジェクトを積極的に支援する。国家投資融資総合サービスプラットフォームを構築し、全国融資信用サービスなどのプラットフォームとの相互接続を強化し、民間企業への融資資源のより正確な供給を実現する。このほか、民間資本が高付加価値のサービス産業へ秩序よく流入するよう支援し、民間企業が生産型サービス業の重点プロジェクト建設に参入するよう力を入れて支援する。

エネルギー分野における民間資本導入の政策供給をさらに強化し、民間企業が原子力発電、水力発電、省や地域をまたぐ直流送電ルートなどの重要プロジェクトに参入し、長期的に効果を上げるメカニズムを整備する。エネルギー市場改革を持続的に深化させ、全国統一のエネルギー市場システムの構築を加速させ、パイプラインの接続と使用、情報公開などの面からメカニズムを整備し、監督管理を強化し、民間企業がエネルギー投資に参入するためのより有利な環境を創出する。

デジタルトランスフォーメーション（DX）を通じて民間投資をさらに促進し、総合型デジタル支援プラットフォームを構築し、産業チェーンの協調的なDXを通じて中小企業をDXエコシステムに取り込み、新たな有効投資の可能性を拡大する。（提供/人民網日本語版・編集/KS）