東急が反発、２６年３月期業績予想を一転営業増益へ上方修正

東急<9005.T>が反発している。１１日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆７２０億円から１兆８５０億円（前期比２．８％増）へ、営業利益を１０００億円から１０４０億円（同０．５％増）へ、純利益を８００億円から８４０億円（同５．４％増）へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想としたことが好感されている。



移動・インバウンド需要の増加や各販売単価の上昇などで、上期において生活サービス事業やホテル・リゾート事業が好調に推移しており、これらの事業で引き続き好調な事業環境を見込むことが要因という。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高５１８９億８６００万円（前年同期比１．２％減）、営業利益５８８億８０００万円（同９．９％減）、純利益５６２億３６００万円（同１３．７％増）だった。前年同期に、不動産事業で大型物件販売があり、その反動から減収、営業減益を余儀なくされた。



出所：MINKABU PRESS