11月10日、歌舞伎俳優の四代目中村橋之助と、元乃木坂46で女優の能條愛未（あみ）が、婚約を発表。都内で会見を開き、のろけ全開の仲むつまじさを見せた。

橋之助は、父・八代目中村芝翫（しかん）と母・三田寛子との間に産まれた長男で、今後の歌舞伎界を背負って立つ俳優だ。一方で能條は、乃木坂46の1期生として活躍したのち、2018年に卒業。以降はおもに舞台女優として活動している。

「2人は、2021年に夫婦役を演じたミュージカル『ポーの一族』をきっかけに交際をスタートさせています。同年には『女性セブン』で4泊5日のお泊りデートが報じられており、4年半の交際期間を経て、ゴールインとなりました」（芸能記者）

会見で能條は「橋之助さんがいれば、何が起こっても大丈夫と確信していた」と、全幅の信頼を寄せた。橋之助の母・三田からは「何があっても愛未ちゃんのことは全力で守るから任せなさい、安心しなさい」と声をかけられたという。

幸せいっぱいの表情で会見をこなした能條。Xでは、アイドル時代からの“垢抜け”ぶりに、衝撃を受けた人々の声が寄せられている。

《能條愛未ちゃん結婚したの?お着物の似合う綺麗なお姉さんになってるじゃない》

《能條愛未、アイドルの時より綺麗になってて驚き》

《こういう綺麗なお姉さんになれるのは素敵だな》

乃木坂46の1期生として活躍していた時代には、演技や歌のうまさだけでなく、どんな無茶振りにも応じる“お笑い担当”のポジションで愛されていた。だが、会見では“大人の女性”といった様子を見せ、ギャップに驚く人が多かったようだ。

「もともと芸能界に入ったのは、3歳のときにミュージカル『美少女戦士セーラームーン』を観て、感動したことがきっかけだったそうです。2018年、『将来のビジョンが明確になった』と乃木坂46の卒業を発表した後は、舞台やミュージカルをメインに活動し、夢をかなえる形となりました。演技力には定評があり、2025年も『憂国のモリアーティ』や『マリー・キュリー』などの舞台に出演しています。

女優らしく、美容にも力を入れているようで、アイドル時代には気にしていなかった“美白ケア”に目覚め、1年を通して日傘をさすようになったそうです。自身のInstagramでは、日々の体型管理の方法や、メイクを研究する様子を公開しており、そうした積み重ねが印象の変化につながったのかもしれません」（芸能記者）

美容に目覚めた能條。結婚して、よりいっそうきれいになっていくのだろうか。