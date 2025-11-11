スノーボードのハーフパイプ男子でＷ杯種目別３連覇の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が１１日、約１か月にわたった欧州での雪上トレーニング合宿を終えて羽田空港に帰国した。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を目指し「やっと長い合宿が終わったけど、ここから始まるんやな。五輪もそんなに構えずに、数多い大会の１つだという感じでできたら」と自然体で挑んでいく構えだ。

斜め軸に縦３回転、横４回転する「トリプルコーク（ＴＣ）１４４０」にトライする選手が増えてきた中、五輪シーズンへ「金メダルを狙うには絶対に必要」と平野が想定したのが、ＴＣ１４４０をスタンスを変えて２連続で決める“コンボ”だ。今オフは五輪シーズンでの初投入を視野に、埼玉の施設などで強化。１０月中旬のスイスでの雪上合宿で初めて成功し「トリプルのコンボが一番苦戦すると思っていたけど、２回目で成功した。（試合で）使えると思う。（練習の）成果が出たのかな」と手応えを口にした。

前回２２年北京五輪では悔しい１２位。目標の五輪金メダルへ、５〜６種の技を組み合わせる中で３、４本目に入れる構成を思い描く。シーズン開幕まで約１か月となり、２３歳の実力者は「（ＴＣ―の）出し惜しみはしたくないですね。どんどん打っていって慣れていきたい。打てるタイミングで早めに出しています」と初戦から強さを見せる。