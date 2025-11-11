Â´¶ÈÈ¯É½¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¡¢¿·½É±Ø¤ÎÆ¼Áü¡¦¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ú¥ó¥¹¥¿¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡©JRÅì¤Î²óÅú¤Ï
¡ÖÂ´¶È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPensta¡Ê¥Ú¥ó¥¹¥¿¡Ë¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥ó¥¹¥¿¤Ï¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×Â´¶È¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£JRÅìÆüËÜ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¡×
JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡¢26Ç¯½©¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Suica¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¾å¸Â¡¦2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Çã¤¤Êª¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖSuica¤¬¿·¤·¤¤¼¡¸µ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Î¡ÖÂ´¶È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ï01Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£ºî¼Ô¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦³¨ËÜºî²È¤ÎºäºêÀé½Õ¤µ¤ó¤À¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¡ØSuica¡Ù¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¡¦ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤È¤½¤Îºî¼Ô¡¦ºäºê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
X¤Ç¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢¥Ú¥ó¥¹¥¿¤ä¿·½É±Ø¿·Æî¸ý¤Ë¤¢¤ëSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¼Áü¤Îº£¸å¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ú¥ó¥¹¥¿¤Ï¥¨¥¥å¡¼¥È¾åÌî¡¢¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¡¢¥¨¥¥å¡¼¥ÈÂçµÜ¥Î¡¼¥¹¤Î3Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¾åÌî¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤Ë¤ÏSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖPensta ONLINE SHOP¡×¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÏSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥óÂ´¶È¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£JRÅìÆüËÜ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï11Æü¡¢11Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö³ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ä¹¾ì¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤ËSuicaÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¸þ¤±¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ÏÂ´¶È¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡×¤¹¤ë¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£