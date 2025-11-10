ディーエヌエの９月中間期営業益４．５倍、通期計画のレンジ上限に迫る ディーエヌエの９月中間期営業益４．５倍、通期計画のレンジ上限に迫る

ディー・エヌ・エー<2432.T>は１０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が８３１億５１００万円（前年同期比１８．３％増）、営業利益が２４９億４６００万円（同４．５倍）、最終利益が２３０億２７００万円（同７．７倍）だった。営業利益の今期計画のレンジの上限（２５０億円）に迫った。引き続き２４年１０月にリリースしたスマートフォン向けポケモンカードゲーム「Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃａｒｄ Ｇａｍｅ Ｐｏｃｋｅｔ（ポケポケ）」が業績に大きく貢献した。



同時に資本コストや株価を意識した経営の実現のための対応について、改善に向けた取り組み方針の骨子を策定したと開示した。ＲＯＥ（自己資本利益率）目標を段階的に引き上げることを目指す。まずは２７年３月期までの今中期戦略期間中をメドにバランスシートマネジメントを強化し、ＲＯＥが８％以上で安定する構造を早期に確立する。また、ＡＩ領域に特化した「デライト・ベンチャーズ・ビルダー３号投資事業有限責任組合」を設立し出資すると公表した。



