「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）

２番人気のダブルハートボンドが１週前にブリーダーズＣクラシックを制した坂井に導かれ、レコードで重賞初Ｖを飾った。牝馬の勝利は初。管理する大久保師はレース後、優先出走権を獲得したチャンピオンズＣ（１２月７日・中京）を目指すことを示唆した。２着に７番人気のサイモンザナドゥ、３着に３番人気のロードクロンヌが入り、１番人気のアウトレンジは７着だった。

競馬史に残る偉業から１週間。世界の頂点の景色を知った男が日本でも早速魅せた。坂井のエスコートに導かれたダブルハートボンドが名だたる牡馬の猛追を振り切り、重賞初制覇を飾った。

１週前にフォーエバーヤングを日本調教馬として初めてＢＣクラシック制覇に導いた鞍上は「ＢＣはありがたいことですが、きょうはこの馬に集中していました」とクールに振り返る。ただ、レースは米国での騎乗をほうふつとさせる強気の競馬。スタートを決めて逃げ馬と併走しながら３角を回ると、直線入り口で先頭へ。「いつもそこからひと踏ん張りしてくれますからね」。その信頼に相棒も応え、トップでゴールラインを切った。

レース創設１６年目で、牝馬の優勝は初。１分４７秒５の走破時計は従来のコースレコードを０秒３、ダート１８００メートルのＪＲＡレコードを０秒１更新するおまけ付き。７戦全てで手綱を取る坂井は「デビュー前から高い素質を感じていた。なかなか順調に使えず時間がかかったが、ここまで来られたのは厩舎のスタッフや牧場の方のおかげ。本当にうれしいです」とさわやかにほほ笑む。チーム一丸での勝利は格別だ。

ＪＢＣレディスクラシック除外で、このレースに参戦した。大久保師は「こっちの方が厳しいと思っていた。自分の形で、この時計ですから。びっくりしました」とたたえ、「せっかくもらったので視野に入れていきたい」と優先出走権を獲得したチャンピオンズＣへの参戦も示唆。「これだけの男馬相手に重賞を勝てましたし、次も楽しみですね」と坂井も力強くうなずく。世界基準のスーパースター＆規格外の強さを誇る女傑から今後も目が離せない。